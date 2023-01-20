Гавриков интересен «Рейнджерс». «Коламбус» хочет два драфт-пика, один из них – первый раунд

В « » может появиться четвертый российский хоккеист.

Команда из Нью-Йорка проявляет интерес к 27-летнему защитнику « » .

«Блю Джекетс» обозначили свои требования в вопросе компенсации за хоккеиста. Клуб из Огайо рассчитывает получить выбор в первом раунде драфта, а также еще один выбор в середине драфта.

Контракт российского хоккеиста с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.

Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «0» в 43 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:20.

Защитник сыграл 247 матчей в лиге в общей сложности и записал на свой счет 73 (15+58) балла за результативность.