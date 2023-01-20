Гавриков интересен «Рейнджерс». «Коламбус» хочет два драфт-пика, один из них – первый раунд

Теги возможные переходы Рейнджерс Коламбус НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

В «Рейнджерс» может появиться четвертый российский хоккеист.

Команда из Нью-Йорка проявляет интерес к 27-летнему защитнику «Коламбуса» Владиславу Гаврикову.

«Блю Джекетс» обозначили свои требования в вопросе компенсации за хоккеиста. Клуб из Огайо рассчитывает получить выбор в первом раунде драфта, а также еще один выбор в середине драфта.

Контракт российского хоккеиста с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.

Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «0» в 43 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:20.

Защитник сыграл 247 матчей в лиге в общей сложности и записал на свой счет 73 (15+58) балла за результативность.

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6 комментариев

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Дмитрий Якушевич
Он вполне себе стоит первого раунда. Если любой драфт открыть, там 50% игроков первого раунда уровня Гаврикова не достигают, так что вполне себе нормальный размен
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Сергей Орлов
Никто им первый раунд, конечно, не даст)
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Гумберт Гумберт
Ага, щас, первый раунд
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Don_Krebs
Первый раунд за него никто не даст и будут правы. Жакетам стоит поумерить аппетиты или уже оставлять его у себя.
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Silky Mitts
Первый раунд за домоседа/будущего UFA жирновато. В прошлом сезоне Линдхольм за первый раунд уехал с действующим контрактом.
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PredatorMax
Место то под кепкой для продления у ментов есть? Гавриков будет стоить минимум миллионов 6 в год.
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