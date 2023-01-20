Гавриков интересен «Рейнджерс». «Коламбус» хочет два драфт-пика, один из них – первый раунд
В «Рейнджерс» может появиться четвертый российский хоккеист.
Команда из Нью-Йорка проявляет интерес к 27-летнему защитнику «Коламбуса» Владиславу Гаврикову.
«Блю Джекетс» обозначили свои требования в вопросе компенсации за хоккеиста. Клуб из Огайо рассчитывает получить выбор в первом раунде драфта, а также еще один выбор в середине драфта.
Контракт российского хоккеиста с зарплатой 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона. После его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.
Гавриков набрал 10 (3+7) очков при полезности «0» в 43 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 22:20.
Защитник сыграл 247 матчей в лиге в общей сложности и записал на свой счет 73 (15+58) балла за результативность.
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