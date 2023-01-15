Гавриков против «Детройта»: 3-й гол в сезоне, 2 броска, «+4» за 22:42 – лучшее время в «Коламбусе»

Теги Коламбус НХЛ Владислав Гавриков Хоккей

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков забросил шайбу в матче с «Детройтом» (4:3).

Россиянин набрал 10-е (3+7) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 41 игру.

Сегодня за 22:40 – лучший показатель среди полевых игроков «Джекетс» (1:27 – в меньшинстве) – у Гаврикова 2 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».

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2 комментария

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Сергей Ч.
Ответ FIGUSHKA
Полезность +4! при счёте в матче 4-3! Гавриков шикарен, претендентам на Кубок Стенли стоит задуматься о его подписании до дедлайна.
У него же вроде действующий контракт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FIGUSHKA
Полезность +4! при счёте в матче 4-3!
Гавриков шикарен, претендентам на Кубок Стенли стоит задуматься о его подписании до дедлайна.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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