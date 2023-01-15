Гавриков против «Детройта»: 3-й гол в сезоне, 2 броска, «+4» за 22:42 – лучшее время в «Коламбусе»

Защитник « » забросил шайбу в матче с «Детройтом» (4:3).

Россиянин набрал 10-е (3+7) очко в текущем чемпионате , всего он провел 41 игру.

Сегодня за 22:40 – лучший показатель среди полевых игроков «Джекетс» (1:27 – в меньшинстве) – у Гаврикова 2 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 4».