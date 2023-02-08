«Как развернулись неадекваты из нашего футбола. Какой-то горе-комментатор атакует Овечкина, у провалившегося тренера поток бреда про хоккей». Кожевников о Шмурнове и Слуцком

раскритиковал заявления футбольных экспертов о хоккее.

– Меня удивляет, что все наши хоккейные люди так эмоционально критикуют Гашека за его русофобию, но почему-то забывают об идейных коллегах этого чешского товарища.

– О ком и о чем речь, Александр Викторович?

– С Гашеком все понятно, этот вратарь, как сейчас модно говорить, тупо работает – исключительно на свою политическую карьеру. Таких лучше просто не трогать и не замечать.

Но вы посмотрите, как в последнее время развернулись неадекваты из нашего футбола. Какой-то горе-комментатор постоянно атакует и его историческую гонку за Гретцки. Все понимают, что этот товарищ не имеет никакого отношения к спорту и стране, поскольку просто свихнулся на политике. Таких сегодня очень много в Интернете – и не только в спорте. Но почему ему дают трибуну наши СМИ – непонятно.

И вот на днях посмеялся над еще одним высказыванием человека футбола. Там был поток какого-то бреда про хоккей. О том, что хоккеистов в стране мало кто узнает и что наш вид спорта – якобы локальная история, тогда как футбол – глобальная. И опять все в России транслируют этот поток сознания. Удивительно!

– Речь о футбольном тренере ?

– Да, совершенно верно. Если бы в сравнения футбола и хоккея лезли тренеры уровня Черчесова или Карпина, можно было бы всерьез что-то обсуждать. Но тут выступает человек, который провалился на уровне даже второй лиги России, загубив недавно « ». И сам не понимает, что выглядит просто смешно – как иностранец, который не чувствует Россию, не понимает ее.

– Александр Викторович, у вас претензии к футбольным людям?

– Футбол в отличие от хоккея в России – локальный вид спорта, там много веселых персонажей, имеют право народ смешить. У меня претензии скорее к тому, что в СМИ идет перекос в сторону футбола, а в нынешних реалиях это определенный мазохизм, ведь поражение там идет за поражением.

– это витрина нашего спорта, в этой игре мы очень часто лучшие в мире, один из примеров – Овечкин, который заставляет гордиться нашей страной. Поэтому наш хоккей мы должны беречь – и охранять от неадекватов. Он ведь еще и политика, которая объединяет страну, – сказал двукратный олимпийский чемпион.