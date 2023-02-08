«Как развернулись неадекваты из нашего футбола. Какой-то горе-комментатор атакует Овечкина, у провалившегося тренера поток бреда про хоккей». Кожевников о Шмурнове и Слуцком

Теги Рубин Леонид Слуцкий Сборная России по хоккею Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ КХЛ Александр Кожевников Александр Шмурнов Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал заявления футбольных экспертов о хоккее. 

– Меня удивляет, что все наши хоккейные люди так эмоционально критикуют Гашека за его русофобию, но почему-то забывают об идейных коллегах этого чешского товарища.

– О ком и о чем речь, Александр Викторович?

– С Гашеком все понятно, этот вратарь, как сейчас модно говорить, тупо работает – исключительно на свою политическую карьеру. Таких лучше просто не трогать и не замечать.

Но вы посмотрите, как в последнее время развернулись неадекваты из нашего футбола. Какой-то горе-комментатор постоянно атакует Овечкина и его историческую гонку за Гретцки. Все понимают, что этот товарищ не имеет никакого отношения к спорту и стране, поскольку просто свихнулся на политике. Таких сегодня очень много в Интернете – и не только в спорте. Но почему ему дают трибуну наши СМИ – непонятно.

И вот на днях посмеялся над еще одним высказыванием человека футбола. Там был поток какого-то бреда про хоккей. О том, что хоккеистов в стране мало кто узнает и что наш вид спорта – якобы локальная история, тогда как футбол – глобальная. И опять все в России транслируют этот поток сознания. Удивительно!

– Речь о футбольном тренере Слуцком?

– Да, совершенно верно. Если бы в сравнения футбола и хоккея лезли тренеры уровня Черчесова или Карпина, можно было бы всерьез что-то обсуждать. Но тут выступает человек, который провалился на уровне даже второй лиги России, загубив недавно «Рубин». И сам не понимает, что выглядит просто смешно – как иностранец, который не чувствует Россию, не понимает ее. 

– Александр Викторович, у вас претензии к футбольным людям?

– Футбол в отличие от хоккея в России – локальный вид спорта, там много веселых персонажей, имеют право народ смешить. У меня претензии скорее к тому, что в СМИ идет перекос в сторону футбола, а в нынешних реалиях это определенный мазохизм, ведь поражение там идет за поражением.

Хоккей – это витрина нашего спорта, в этой игре мы очень часто лучшие в мире, один из примеров – Овечкин, который заставляет гордиться нашей страной. Поэтому наш хоккей мы должны беречь – и охранять от неадекватов. Он ведь еще и политика, которая объединяет страну, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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38 комментариев

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Mephi027
Хоккей, конечно, локальный вид спорта.

Но он весьма интересен и, как показывает НХЛ, прибыльный и зрелищный.

В целом относительно сравнения уровня нашей страны в футболе и в хоккее к мировому уровню он прав.

Несмотря на все усилия по развитию хоккея :)), Россия все ещё держится в претендентах на топ3 крупных турниров и регулярно производим хороших игроков.

А в футболе по сравнению с временами СССР (вспомните 1988!) было только пару всплесков, говорить о нашей сборной по футболу как о претенденте скажем, на 3 место чемпионата Европы просто смешно.

Можно еще сравнить любых ведущих нападающих, например уровень относительно мирового Кокорина и Дзюбы и уровень Овечкина или Капризова.
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Batitotti
"И при всем огромном уважении к хоккею это относительно локальная история, если мы говорим про общемировые процессы."

Под каждым словом подписываюсь.
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Евгениий
Ответ мик джагер
Последнем нормальным тренером был Лобановский,да и то в СССР.
С памятью нормально?
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Боба Фетт
"— Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал.
— Но Вы обо мне слышали!"
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помню джанашия
Ответ Алексей Туроверов
«Служить бы рад, выслуживаться тошно» (с)
прислуживаться
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Blackoman 2.0
Дядя Саша опять забыл выпить лекарство. Особенно смешно слышать про адекватность от этого товарища
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Никому_никабельный
Сама адекватность слово молвит
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Shuller18
Ответ proiski_vragov
так то карпин при всём уважении по достижениям рядом со слуцким не стоял
Да и Черчесов не сказать, что большего добился. По крайней мере со своим Динамо он регулярно позади Слуцкого оставался.
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мик джагер
Ответ stvol927
тренеры уровня Черчесова и Карпина..... Нужно говорить уровня Газзаева, Сёмина, Романцева
Последнем нормальным тренером был Лобановский,да и то в СССР.
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Алексей Ненахов
А что такого Слуцкий про хоккей сказал , всё по делу было , ни чего оскорбительного
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demin11@mail.ru
Почему никто не пытается определить, что глобальней и популярней прыжки с трамплина или прыжки с шестом?
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Вадим flanec
Ответ Злобный Конь
Карпин и рядом со Слуцким не стоит. Черчесов,впрочем, тоже. Днари.
Если Слуцкий выиграл чемпионат России по футболу, то это не значит что он бога за яйца ухватил.
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snipe
Кто подскажет, возле какого пивного ларька у данного персонажа постоянно берут интервью?
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Вадим flanec
Ответ Кукич
Футбол в России-локальный вид спорта, там много веселых персонажей, имеют право народ смешить. Комментарии на ветке Апл собирают по 1500-2000 комментариев,а Кхл 200-300.Вопрос закрыт.Насчет про веселых клоунов ,а в хоккее нету Назаровых,Йозе Марин и самого Кожевяки
Какая связь между АПЛ и КХЛ? Кожевников вообще-то упоминал РПЛ.
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камикадзе
Ответ Максим Пантелеев
Комментарий удален модератором
Эти скандалы раздувают дебилы и либералы, так как на их мнение всем становится плевать. Все светлые идеи либерализма российские деятели предали и теперь от них исходит одна ненависть к власти. Они стали смешны и ничтожны.
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Алар
Хорошо, что мы понимаем кто здесь психически нездоров!
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stvol927
тренеры уровня Черчесова и Карпина..... Нужно говорить уровня Газзаева, Сёмина, Романцева
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Амфитрион
МС Кожевников vs ОксиШмурнов. Грандиозный батл мэтров отечественного спорта.
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Кукич
Футбол в России-локальный вид спорта, там много веселых персонажей, имеют право народ смешить.
Комментарии на ветке Апл собирают по 1500-2000 комментариев,а Кхл 200-300.Вопрос закрыт.Насчет про веселых клоунов ,а в хоккее нету Назаровых,Йозе Марин и самого Кожевяки
+2
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Russ Ivan
Кожевников прав! Шмурнов и Слуцкий - яркие персонажи из басни Крылова...
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Максим Пантелеев
Ответ Rustam Guseynoff
20 лет слышу, что Россия падает в пропасть, а воз и ныне там
ДА? Все слышали про вставние с колен. А теперь даже Автоваз лег и Адидас убежал.Клоуны квнщики города наши обстреливают. Армию угробил за Клещеевку,чтобы не было родителей №1№2.
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Бартоломью
Слуцкий, теперь далекий от футбола (как профессиональный тренер) прекрасно понимает, что только напоминая о себе с помощью приятелей блогеров и журналистов и ранее его не забывавших, только так можно напоминать о себе...
Бердыев, Черчесов занимаются профессиональным футболом и ничем иным. Слуцкий занимается всем, кроме футбола.
И подобные громкие и спорные заявления о других видах спорта, эта его способ быть в медийном поле, чтобы мальчишки со "Спортса" не забывали какой Леонид классный ))
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Андрей Букин
странно, но кожевников адекват сейчас
отрезвел что ли?)
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sintenced
Правильно. Давайте тогда дадим слово неадекватам из хоккея.
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Злобный Конь
Карпин и рядом со Слуцким не стоит. Черчесов,впрочем, тоже. Днари.
+2
-4
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