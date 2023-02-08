«Как развернулись неадекваты из нашего футбола. Какой-то горе-комментатор атакует Овечкина, у провалившегося тренера поток бреда про хоккей». Кожевников о Шмурнове и Слуцком
Александр Кожевников раскритиковал заявления футбольных экспертов о хоккее.
– Меня удивляет, что все наши хоккейные люди так эмоционально критикуют Гашека за его русофобию, но почему-то забывают об идейных коллегах этого чешского товарища.
– О ком и о чем речь, Александр Викторович?
– С Гашеком все понятно, этот вратарь, как сейчас модно говорить, тупо работает – исключительно на свою политическую карьеру. Таких лучше просто не трогать и не замечать.
Но вы посмотрите, как в последнее время развернулись неадекваты из нашего футбола. Какой-то горе-комментатор постоянно атакует Овечкина и его историческую гонку за Гретцки. Все понимают, что этот товарищ не имеет никакого отношения к спорту и стране, поскольку просто свихнулся на политике. Таких сегодня очень много в Интернете – и не только в спорте. Но почему ему дают трибуну наши СМИ – непонятно.
И вот на днях посмеялся над еще одним высказыванием человека футбола. Там был поток какого-то бреда про хоккей. О том, что хоккеистов в стране мало кто узнает и что наш вид спорта – якобы локальная история, тогда как футбол – глобальная. И опять все в России транслируют этот поток сознания. Удивительно!
– Речь о футбольном тренере Слуцком?
– Да, совершенно верно. Если бы в сравнения футбола и хоккея лезли тренеры уровня Черчесова или Карпина, можно было бы всерьез что-то обсуждать. Но тут выступает человек, который провалился на уровне даже второй лиги России, загубив недавно «Рубин». И сам не понимает, что выглядит просто смешно – как иностранец, который не чувствует Россию, не понимает ее.
– Александр Викторович, у вас претензии к футбольным людям?
– Футбол в отличие от хоккея в России – локальный вид спорта, там много веселых персонажей, имеют право народ смешить. У меня претензии скорее к тому, что в СМИ идет перекос в сторону футбола, а в нынешних реалиях это определенный мазохизм, ведь поражение там идет за поражением.
Хоккей – это витрина нашего спорта, в этой игре мы очень часто лучшие в мире, один из примеров – Овечкин, который заставляет гордиться нашей страной. Поэтому наш хоккей мы должны беречь – и охранять от неадекватов. Он ведь еще и политика, которая объединяет страну, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Но он весьма интересен и, как показывает НХЛ, прибыльный и зрелищный.
В целом относительно сравнения уровня нашей страны в футболе и в хоккее к мировому уровню он прав.
Несмотря на все усилия по развитию хоккея :)), Россия все ещё держится в претендентах на топ3 крупных турниров и регулярно производим хороших игроков.
А в футболе по сравнению с временами СССР (вспомните 1988!) было только пару всплесков, говорить о нашей сборной по футболу как о претенденте скажем, на 3 место чемпионата Европы просто смешно.
Можно еще сравнить любых ведущих нападающих, например уровень относительно мирового Кокорина и Дзюбы и уровень Овечкина или Капризова.
Под каждым словом подписываюсь.
— Но Вы обо мне слышали!"
Комментарии на ветке Апл собирают по 1500-2000 комментариев,а Кхл 200-300.Вопрос закрыт.Насчет про веселых клоунов ,а в хоккее нету Назаровых,Йозе Марин и самого Кожевяки
Бердыев, Черчесов занимаются профессиональным футболом и ничем иным. Слуцкий занимается всем, кроме футбола.
И подобные громкие и спорные заявления о других видах спорта, эта его способ быть в медийном поле, чтобы мальчишки со "Спортса" не забывали какой Леонид классный ))
отрезвел что ли?)