Григорий Панин: «Будет здорово, если «Лада» вернется в КХЛ. Тольятти – хоккейный город»

Григорий Панин высказался о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Ранее тольяттинский клуб подал заявку на возвращение в лигу.

– В следующем сезоне в КХЛ, возможно, вернется «Лада». То есть появится больше рабочих мест. Хватит у нас игроков на все команды?

– Не вижу тут проблемы. Тольятти – рабочий город, чьи жители в основном работают на «АвтоВАЗе». И это хоккейный город, с хорошими традициями. Я же там начинал, все это знаю.

Сейчас команда выступает в ВХЛ, но это все же не тот уровень. А вот когда «Лада» в КХЛ играла, трибуны там всегда были полные. Даже если команда боролась не за медали, а за выход в плей-офф. Будет очень здорово, если Тольятти в КХЛ вернется. Потому что там отличная школа, которая поставляла игроков в «Ладу», где они росли, а потом уже их продавали в другие клубы.

– Но получается, что легионеров из-за сокращения лимита до трех человек станет меньше, а команд больше. Уровень мастерства в КХЛ из-за этого пойдет вниз?

– Не думаю. Ведь сейчас многие клубы и так берут курс на омоложение составов. Вот и пусть растут в той же «Ладе». А потом, может, и останутся. Но это будет уже от финансирования клуба зависеть, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

Морозов о шансах «Лады» вернуться в КХЛ: «Пока туманно. Требуем, чтобы финансирование было на 3 года»