«Нам по ТВ навязывают, что североамериканский хоккей – лучший. Там много таких, как Слуцкий, не понимающих Россию». Кожевников недоволен медиа

раскритиковал освещение хоккея на российском телевидении.

– Со стороны нашего ТВ мы не видим необходимой раскрутки. В свое время я, извините за выражение, кайфовал от работы вашего редактора (Игоря Ларина – прим. Sports.ru), который сделал из сборной России по хоккею охраняемую территорию и в какие-то моменты весь негатив переключал на себя. Это была агрессивная работа, сегодня в нашем хоккее ее не хватает.

– Что конкретно вам не нравится в работе ТВ?

– Посмотрите, как наше ТВ освещает футбол со всеми его коверными персонажами, сколько времени им отдает. И как на этом фоне работает по хоккею, как, например, не показало даже , как пропустило юбилеи Озерова и Тарасова. Я как-то включил телевидение КХЛ – а там идет передача с восторженным переводом всех хоккейных понятий на английский язык. Вот такой вот ликбез для дикарей.

Нам с утра до вечера навязывают этот провинциальный подход, что североамериканский хоккей – лучший, а мы тут присели отдохнуть. Все победы советского хоккея вообще забыты, как будто бы их и не было.

– Как это объяснить?

– На ТВ много таких, как Слуцкий, людей Московской кольцевой автодороги, которые никакого понимания России не имеют, – считает двукратный олимпийский чемпион.