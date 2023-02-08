«Нам по ТВ навязывают, что североамериканский хоккей – лучший. Там много таких, как Слуцкий, не понимающих Россию». Кожевников недоволен медиа
Александр Кожевников раскритиковал освещение хоккея на российском телевидении.
– Со стороны нашего ТВ мы не видим необходимой раскрутки. В свое время я, извините за выражение, кайфовал от работы вашего редактора (Игоря Ларина – прим. Sports.ru), который сделал из сборной России по хоккею охраняемую территорию и в какие-то моменты весь негатив переключал на себя. Это была агрессивная работа, сегодня в нашем хоккее ее не хватает.
– Что конкретно вам не нравится в работе ТВ?
– Посмотрите, как наше ТВ освещает футбол со всеми его коверными персонажами, сколько времени им отдает. И как на этом фоне работает по хоккею, как, например, не показало даже Матча звезд КХЛ, как пропустило юбилеи Озерова и Тарасова. Я как-то включил телевидение КХЛ – а там идет передача с восторженным переводом всех хоккейных понятий на английский язык. Вот такой вот ликбез для дикарей.
Нам с утра до вечера навязывают этот провинциальный подход, что североамериканский хоккей – лучший, а мы тут присели отдохнуть. Все победы советского хоккея вообще забыты, как будто бы их и не было.
– Как это объяснить?
– На ТВ много таких, как Слуцкий, людей Московской кольцевой автодороги, которые никакого понимания России не имеют, – считает двукратный олимпийский чемпион.
Да, ёмаё, сколько уже можно паразитировать на социалистическом государстве? В России - капитализм! Подход совершенно другой.
Скажите этому мужику, что сборная Уругвая два раза становилась Чемпионом мира, но сейчас ориентируются все не на Уругвай, а на Испанию и Голландию, у которых одно чемпионство на двоих.
А вот это вот все разговоры для бедных
Если российская КХЛ такая классная почему бы не дать в этом убедиться всем,пустив показ по доступным каналам заокеанской лиги