«Нам по ТВ навязывают, что североамериканский хоккей – лучший. Там много таких, как Слуцкий, не понимающих Россию». Кожевников недоволен медиа

Теги Леонид Слуцкий телевидение НХЛ КХЛ Матч звезд КХЛ Александр Кожевников Игорь Ларин КХЛ ТВ Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал освещение хоккея на российском телевидении. 

– Со стороны нашего ТВ мы не видим необходимой раскрутки. В свое время я, извините за выражение, кайфовал от работы вашего редактора (Игоря Ларина – прим. Sports.ru), который сделал из сборной России по хоккею охраняемую территорию и в какие-то моменты весь негатив переключал на себя. Это была агрессивная работа, сегодня в нашем хоккее ее не хватает.

– Что конкретно вам не нравится в работе ТВ?

– Посмотрите, как наше ТВ освещает футбол со всеми его коверными персонажами, сколько времени им отдает. И как на этом фоне работает по хоккею, как, например, не показало даже Матча звезд КХЛ, как пропустило юбилеи Озерова и Тарасова. Я как-то включил телевидение КХЛ – а там идет передача с восторженным переводом всех хоккейных понятий на английский язык. Вот такой вот ликбез для дикарей. 

Нам с утра до вечера навязывают этот провинциальный подход, что североамериканский хоккей – лучший, а мы тут присели отдохнуть. Все победы советского хоккея вообще забыты, как будто бы их и не было. 

– Как это объяснить?

– На ТВ много таких, как Слуцкий, людей Московской кольцевой автодороги, которые никакого понимания России не имеют, – считает двукратный олимпийский чемпион. 

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12 комментариев

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Blackoman 2.0
Шизофрения
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Afinogenov
"Всё победы советского хоккея вообще забыты..."

Да, ёмаё, сколько уже можно паразитировать на социалистическом государстве? В России - капитализм! Подход совершенно другой.

Скажите этому мужику, что сборная Уругвая два раза становилась Чемпионом мира, но сейчас ориентируются все не на Уругвай, а на Испанию и Голландию, у которых одно чемпионство на двоих.
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sancho81
Ответ Ми Ша
Ничего не понял. По ТВ еженедельно в режиме нон-стоп идут матчи европейских чемпионатов по футболу,никто не прячет их футбол от наших зрителей. А чемпионат НХЛ не показывают даже в записи. А на нарезанных супер моментах и слухах складывается соответствующее мнение у обывателя,сами делают из НХЛ кумира. Если российская КХЛ такая классная почему бы не дать в этом убедиться всем,пустив показ по доступным каналам заокеанской лиги
В смысле? Так заокеанская лига и запрещает же) Ну сейчас, по крайней мере.
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
В огороде бузина, а в киеве дядька! Что к чему? Ума палата! Не позорилсч бы
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Кеша
Этот тоже решил набросить на Слуцкого. Решил напомнить о себе . Мы не забываем и так , что был такой олимпийский чемпион Александр Кожевников . И Слуцкий не меньший патриот страны .
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Максим Катебо
Да да да, Макдэвид и Кросби - лыри, а Капризова и Овечкина держат там в заложниках) КХЛ с Жафяровым и Тимкиным - лучшая лига мира с невероятными мастерами) точка!
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Артём Ралдугин
Все лучшие - в НХЛ
А вот это вот все разговоры для бедных
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Ми Ша
Ничего не понял. По ТВ еженедельно в режиме нон-стоп идут матчи европейских чемпионатов по футболу,никто не прячет их футбол от наших зрителей. А чемпионат НХЛ не показывают даже в записи. А на нарезанных супер моментах и слухах складывается соответствующее мнение у обывателя,сами делают из НХЛ кумира.
Если российская КХЛ такая классная почему бы не дать в этом убедиться всем,пустив показ по доступным каналам заокеанской лиги
+1
0
+1
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Unnamed80
Провинциальный подход-это на каждом углу кричать про развитие и превосходство красной машины над всем западом, которого нет и в помине.
+7
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Мерседес-Бендзь
Разве не лучший? КХЛ уже доросла до северной Америки и может встать в один ряд?
+3
0
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fedorbazaykin
Эм, причём тут уровень тренера и непонимание России? 🤣
+4
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Evgeny Valyaev
Слуцкий в Волгограде стадион построил с детской школой. А Кожевников дочь депутаткой госдумы сделал. Амбиции и мотивы каждого по делам видны.
+29
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+29
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