Шестеркин о своей игре в этом сезоне: «На данный момент я не особо доволен. Чем? Да всем»

не очень доволен своей игрой в текущем сезоне .

По итогам прошлого сезона вратарь « » стал обладателем «Везина Трофи» – приза лучшему вратарю лиги.

В 36 матчах текущего регулярного чемпионата россиянин одержал 21 победу при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,45.

– Если говорить про текущий сезон, после успешного для вас прошлого чемпионата могли ли вы ощущать какой-либо спад в игре?

– На данный момент я не особо доволен проведением нынешнего сезона, стараюсь набрать обороты и прибавить во всех компонентах.

– Чем вы недовольны, если не секрет?

– Да всем.

– Как сами ощущаете, стало ли другим отношение к вам прессы, болельщиков после того, как вас признали лучшим вратарем прошлого сезона?

– Относятся так же прекрасно, просто, может, больше внимания приковано стало. А в целом отношение с самого первого дня было очень приятным, и приятно находиться и общаться здесь с людьми, – сказал Шестеркин.