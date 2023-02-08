Шестеркин о своей игре в этом сезоне: «На данный момент я не особо доволен. Чем? Да всем»
Игорь Шестеркин не очень доволен своей игрой в текущем сезоне НХЛ.
По итогам прошлого сезона вратарь «Рейнджерс» стал обладателем «Везина Трофи» – приза лучшему вратарю лиги.
В 36 матчах текущего регулярного чемпионата россиянин одержал 21 победу при 91,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,45.
– Если говорить про текущий сезон, после успешного для вас прошлого чемпионата могли ли вы ощущать какой-либо спад в игре?
– На данный момент я не особо доволен проведением нынешнего сезона, стараюсь набрать обороты и прибавить во всех компонентах.
– Чем вы недовольны, если не секрет?
– Да всем.
– Как сами ощущаете, стало ли другим отношение к вам прессы, болельщиков после того, как вас признали лучшим вратарем прошлого сезона?
– Относятся так же прекрасно, просто, может, больше внимания приковано стало. А в целом отношение с самого первого дня было очень приятным, и приятно находиться и общаться здесь с людьми, – сказал Шестеркин.
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