Шестеркин о том, почему Сорокин бросал по воротам на конкурсе: «Скидывались на «камень, ножницы, бумагу», я проиграл»

рассказал, почему бросал по воротам на конкурсе.

Российские вратари выступали в тандеме на новом конкурсе вратарей, проходившем в рамках звезд , и показали худший результат.

Согласно правилам конкурса, один из вратарей бросал по прикрытым щитом воротам (за гол – 3 очка, за попадание в створ – 2), а второй отражал буллиты и выходы к воротам в исполнении двух или трех игроков. Их количество зависело от результатов бросающего вратаря.

В тандеме россиян бросающим вратарем выступал Сорокин и ни разу не попал в створ из 5 попыток.

«Вратари между собой сами договариваются, кто будет бросать, а кто – отбивать буллиты. Мы с Ильей Сорокиным скидывались на «камень, ножницы, бумагу», я проиграл, и он выбрал бросать по воротам.

Было достаточно весело, можно было совместить и отдых, и проведение всех этих конкурсов. Кто-то вместе с семьей туда приехал. Практически одни и те же конкурсы. Только добавили тот, где вратарям надо бросать из-за ворот. Для них в целом только это и было, а потом ты сидишь, дожидаешься, пока все закончится.

Можно сказать, успел даже перезагрузиться. Единственное только – Матч звезд попадает на паузу для отдыха у всех команд, и ты ее сокращаешь себе на три дня», – сказал вратарь « ».

Шестеркин пошутил насчет умения Сорокина бросать: «Он очень плох. В футбольные ворота забьет, может быть»