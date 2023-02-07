Шестеркин про слова Макара о том, что он устроил шоу: «После того момента старался больше так не делать, чтобы лишний раз не обижать его»

Теги Рейнджерс Колорадо НХЛ Игорь Шестеркин Кэйл Макар ТАСС Хоккей

Игорь Шестеркин прокомментировал слова Кэйла Макара о своей игре.

Защитник «Колорадо», комментируя сэйв голкипера «Рейнджерс» в овертайме, сказал: «Их вратарь думает только о том, чтобы устроить шоу».

– Обращаете ли вы внимание на то, чтобы играть просто, но надежно? Вопрос связан с высказыванием лучшего защитника прошлого сезона Кэйла Макара, который раскритиковал вас за то, что вы будто бы сыграли излишне эффектно, отразив его бросок.

– Это чисто его мнение. Можно то же самое сказать, что он слишком часто в атаку подключается, хотя он защитник.

Я старался просто взбодрить себя, взбодрить команду. Каждый это делает по-своему, у каждого свое мнение. После того момента, как он это сказал, я старался больше так не делать, чтобы лишний раз не обижать его, – сказал вратарь «Рейнджерс».

Макар о сэйве Шестеркина: «Вратарь «Рейнджерс» думает только о том, чтобы устроить шоу»

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3 комментария

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Александр Ковалёвский
Мне кажется, Макару с его Кубком вообще по барабану что там какой-то шестёркин думает.
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Макар провоцирует, а Шестеркин не понимает.
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Вадим Скорин
У Сергея Михалкова есть басня, Слон живописец, где написанная Слоном картина превратилась в Ералаш, после кучи пожеланий друзей. Шестёркину не надо прислушиваться к таким " друзьям". Главное он играет результативно и честно. Игорю побед и без травм.
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+2
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