Шестеркин про слова Макара о том, что он устроил шоу: «После того момента старался больше так не делать, чтобы лишний раз не обижать его»

прокомментировал слова Кэйла Макара о своей игре.

Защитник « », комментируя сэйв голкипера «Рейнджерс» в овертайме, сказал: «Их вратарь думает только о том, чтобы устроить шоу».

– Обращаете ли вы внимание на то, чтобы играть просто, но надежно? Вопрос связан с высказыванием лучшего защитника прошлого сезона , который раскритиковал вас за то, что вы будто бы сыграли излишне эффектно, отразив его бросок.

– Это чисто его мнение. Можно то же самое сказать, что он слишком часто в атаку подключается, хотя он защитник.

Я старался просто взбодрить себя, взбодрить команду. Каждый это делает по-своему, у каждого свое мнение. После того момента, как он это сказал, я старался больше так не делать, чтобы лишний раз не обижать его, – сказал вратарь «Рейнджерс».

Макар о сэйве Шестеркина: «Вратарь «Рейнджерс» думает только о том, чтобы устроить шоу»