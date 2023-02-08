«Айлендерс» выиграли 4-й матч подряд, разница шайб на отрезке – 10:2. Хорват забросил 1-ю шайбу за клуб

«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд, разница шайб на отрезке – 10:2.

Сегодня клуб с Лонг-Айленда обыграл « » (4:0) в очередном матче регулярного чемпионата .

Автором победной шайбы стал 22-летний защитник Самуэль Болдук, этот гол стал для него первым в лиге.

Окончательный счет установил форвард , недавно выменянный у «Ванкувера». Он забросил свою 32-ю шайбу в сезоне и 1-ю – в составе « ».

Команда под руководством идет на 6-м месте в Столичном дивизионе с 59 очками в 54 играх.