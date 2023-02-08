«Айлендерс» выиграли 4-й матч подряд, разница шайб на отрезке – 10:2. Хорват забросил 1-ю шайбу за клуб

Теги Айлендерс НХЛ Лэйн Ламберт Бо Хорват Сиэтл Самуэль Болдук Хоккей

«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд, разница шайб на отрезке – 10:2.

Сегодня клуб с Лонг-Айленда обыграл «Сиэтл» (4:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

Автором победной шайбы стал 22-летний защитник Самуэль Болдук, этот гол стал для него первым в лиге.

Окончательный счет установил форвард Бо Хорват, недавно выменянный у «Ванкувера». Он забросил свою 32-ю шайбу в сезоне и 1-ю – в составе «Айлендерс». 

Команда под руководством Лэйна Ламберта идет на 6-м месте в Столичном дивизионе с 59 очками в 54 играх. 

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3 комментария

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Deathspell Omega
Сча там начнется грызня ...
"Бостон" с "Каролиной" более-менее оторвались, а вот следующие 9 команд устроят замес за 6 мест плей-офф...
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Gord Lane
И Болдук забил первую шайбу, не только за Айлендерс, а вообще в НХЛ, она же стала победной в матче.
Месяц назад, Айлы без шансов проиграли Сиэтлу в гостях 1-4 , а сегодня на шестой минуте второго периода при счёте 4-0, стадион устроил овацию. Болельщика не обманешь, если команда играет, он это видит.
Хорвату дали первую звезду матча.
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trav
Все закономерно. Хорват играет центра, Берзел ушёл на фланг и теперь настоящий центр первого звена есть. Команда летит в плей-офф на всех парах
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