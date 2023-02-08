«Айлендерс» выиграли 4-й матч подряд, разница шайб на отрезке – 10:2. Хорват забросил 1-ю шайбу за клуб
«Айлендерс» выиграли 4 матча подряд, разница шайб на отрезке – 10:2.
Сегодня клуб с Лонг-Айленда обыграл «Сиэтл» (4:0) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Автором победной шайбы стал 22-летний защитник Самуэль Болдук, этот гол стал для него первым в лиге.
Окончательный счет установил форвард Бо Хорват, недавно выменянный у «Ванкувера». Он забросил свою 32-ю шайбу в сезоне и 1-ю – в составе «Айлендерс».
Команда под руководством Лэйна Ламберта идет на 6-м месте в Столичном дивизионе с 59 очками в 54 играх.
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Месяц назад, Айлы без шансов проиграли Сиэтлу в гостях 1-4 , а сегодня на шестой минуте второго периода при счёте 4-0, стадион устроил овацию. Болельщика не обманешь, если команда играет, он это видит.
Хорвату дали первую звезду матча.