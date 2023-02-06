Бо Хорват: «Айлендерс» могут выиграть Кубок Стэнли уже сейчас. Есть костяк отличных игроков, которые знают, как побеждать»

высказался после подписания контракта с « ».

«Клуб хорошо известен своей культурой, организацией. Думаю, они могут выиграть [ ] уже сейчас. Есть костяк отличных игроков, которые знают, как побеждать. Жду не дождусь, чтобы стать частью команды на восемь лет.

Я приятно взволнован возможностью побороться за что-то серьезное на завершающем этапе сезона. Биться за место в плей-офф мне доводилось редко, поэтому хочу воспользоваться этим сполна», – сказал экс-форвард «Ванкувера».