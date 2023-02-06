Бо Хорват: «Айлендерс» могут выиграть Кубок Стэнли уже сейчас. Есть костяк отличных игроков, которые знают, как побеждать»

Теги Айлендерс Кубок Стэнли НХЛ Бо Хорват Хоккей

Бо Хорват высказался после подписания контракта с «Айлендерс».

«Клуб хорошо известен своей культурой, организацией. Думаю, они могут выиграть [Кубок Стэнли] уже сейчас. Есть костяк отличных игроков, которые знают, как побеждать. Жду не дождусь, чтобы стать частью команды на восемь лет.

Я приятно взволнован возможностью побороться за что-то серьезное на завершающем этапе сезона. Биться за место в плей-офф мне доводилось редко, поэтому хочу воспользоваться этим сполна», – сказал экс-форвард «Ванкувера».

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8 комментариев

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Суворов Антон
Ещё будет как минимум одно усиление!

В этом сезоне мы будем в плей-офф, к 64-66 игре уже будем в зоне Дикой карты..
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Gord Lane
Ответ Авл Агерий
Поменяли шило на мыло. Не думаю, что этот парень лучше чем Бовилье.
У Бовилье ужасная реализация. Посмотрите хайтлайты игр Айлс. Допустим последнюю с Баффало. Он хороший игрок, но не забивать столько сколько не забивает он, это надо очень постараться
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Gord Lane
Оптимистично конечно. Тут бы в PlayOff сначала попасть в этом году. Календарь оставил нам еще по три игры с Кэпс и Пингвинс, вот в этих шести играх и будет решена судьба команды, которая в апреле гольф любит больше хоккея
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VintDV
Тротца вернёте, может быть и будет КС....
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37old
Ответ Авл Агерий
Поменяли шило на мыло. Не думаю, что этот парень лучше чем Бовилье.
А есть аргументы за то, что Хорват не лучше Бовилье?
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+3
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waleri
Фаны начала 80-х прослезились!
+2
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Авл Агерий
Поменяли шило на мыло. Не думаю, что этот парень лучше чем Бовилье.
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-1
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Никита Алексеевич
Очень рад контракту,и переходу,удачи пусть отрабатывает сполна,хотя я думаю айлендерс не попадет в плей-оф.
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