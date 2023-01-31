Ламорелло о Хорвате: «Он сделает «Айлендерс» лучше, что даст нам шанс выйти в плей-офф, а там все возможно»
Лу Ламорелло уверен, что Бо Хорват поможет «Айлендерс» выйти в плей-офф.
Клуб выменял 27-летнего форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (2023 или 2024 года).
«Бо делает нашу команду лучше, он дает нам больше возможностей добиться того, чего мы хотим.
В течение регулярного чемпионата клуб узнает, есть ли у него шанс попасть в плей-офф – это первая цель. А потом, когда попадал в плей-офф, все возможно. Мы видели это годами.
Считаю, что Хорват делает нас лучше, что дает нам возможность выйти в плей-офф, а там мы будем идти шаг за шагом», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».
Ньюйоркцы занимают шестое место в столичном дивизионе, отставая на два очка от «Питтсбурга».
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