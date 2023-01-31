Ламорелло о Хорвате: «Он сделает «Айлендерс» лучше, что даст нам шанс выйти в плей-офф, а там все возможно»

Теги Айлендерс Кубок Стэнли Лу Ламорелло НХЛ Бо Хорват Хоккей

Лу Ламорелло уверен, что Бо Хорват поможет «Айлендерс» выйти в плей-офф.

Клуб выменял 27-летнего форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (2023 или 2024 года). 

«Бо делает нашу команду лучше, он дает нам больше возможностей добиться того, чего мы хотим.

В течение регулярного чемпионата клуб узнает, есть ли у него шанс попасть в плей-офф – это первая цель. А потом, когда попадал в плей-офф, все возможно. Мы видели это годами.

Считаю, что Хорват делает нас лучше, что дает нам возможность выйти в плей-офф, а там мы будем идти шаг за шагом», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс».

Ньюйоркцы занимают шестое место в столичном дивизионе, отставая на два очка от «Питтсбурга».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
если его не продлить, то в любом случае сделка будет провальной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий