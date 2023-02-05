Бо Хорват подписал 8-летний контракт с «Айлендерс» с зарплатой 8,5 млн долларов в год
«Айлендерс» согласовали долгосрочный контракт с Бо Хорватом.
27-летний нападающий подписал соглашение с клубом на восемь лет со среднегодовой зарплатой в размере 8,5 миллиона долларов.
Канадский центрфорвард перешел в «Айлендерс» из «Ванкувера» в результате обмена, по итогам которого «Кэнакс» взамен получили форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.
Новый договор Хорвата с «Айлендерс» вступит в силу со следующего сезона. По действующему контракту кэпхит хоккеиста составляет 5,5 млн долларов.
27-летний Хорват набрал 54 (31+23) очка в 49 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
«Айлендерс» с 55 очками в 52 играх занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона.
Всего в НХЛ Хорват провел 621 матч и записал на свой счет 420 (201+219) баллов за результативность.
Первый обмен-блокбастер в НХЛ: «Айлендерс» взяли лидера «Ванкувера», чтобы побиться за плей-офф
У Айлов состав весьма возрастной, скоро надо будет внедрять молодёжь, которая в обозримой перспективе попросит много денег. А тут у нас сразу и Барзал, и Хорват с большими контрактами до 2031 года. И Сорокину надо будет хорошо насыпать уже в следующем году.
В целом, я думаю, сумма ок, а срок слишком длинный, 5-6 лет бы самое то.
огого. вызвали Подколзина
Осталось всё проебать и получить Бедарда