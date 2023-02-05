Бо Хорват подписал 8-летний контракт с «Айлендерс» с зарплатой 8,5 млн долларов в год

Теги Айлендерс Ванкувер НХЛ Бо Хорват Хоккей

«Айлендерс» согласовали долгосрочный контракт с Бо Хорватом.

27-летний нападающий подписал соглашение с клубом на восемь лет со среднегодовой зарплатой в размере 8,5 миллиона долларов.

Канадский центрфорвард перешел в «Айлендерс» из «Ванкувера» в результате обмена, по итогам которого «Кэнакс» взамен получили форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Новый договор Хорвата с «Айлендерс» вступит в силу со следующего сезона. По действующему контракту кэпхит хоккеиста составляет 5,5 млн долларов.

27-летний Хорват набрал 54 (31+23) очка в 49 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Айлендерс» с 55 очками в 52 играх занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона.

Всего в НХЛ Хорват провел 621 матч и записал на свой счет 420 (201+219) баллов за результативность.

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8 комментариев

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Proline
Ну спорно.
У Айлов состав весьма возрастной, скоро надо будет внедрять молодёжь, которая в обозримой перспективе попросит много денег. А тут у нас сразу и Барзал, и Хорват с большими контрактами до 2031 года. И Сорокину надо будет хорошо насыпать уже в следующем году.
В целом, я думаю, сумма ок, а срок слишком длинный, 5-6 лет бы самое то.
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Vasilyev
За этот сезон Бо наиграл на этот контракт. Логично было бы, если Бо получил бы эти деньги в Ванкувере. Ни одного матча за Айлендерс нет. Контракт очень серьезный. Что мешало подождать немного? Тут игроки уровня Юбердо в новой команде найти себя не могут. А тут Хорват с одним топовым сезоном.
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Сергей Орлов
Ответ Рейтинг
Ванки начали перестройку.. Переподписали миниКузю. Петька остаётся. огого. вызвали Подколзина Осталось всё проебать и получить Бедарда
Бедард поедет в Монреаль)
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IndependenT
Все слоты под легионеров забили. В принципе к ПО готовы, удачи хорвату.
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Рейтинг
Ванки начали перестройку.. Переподписали миниКузю. Петька остаётся.
огого. вызвали Подколзина
Осталось всё проебать и получить Бедарда
+6
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Сергей Орлов
Адекватно.
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Gornostaev
Как это говорится в таких случаях - вин-вин для обеих сторон...
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Serge Vendino
Нуу.. человеку, у которого личный рекорд пока 61 очко в 27 лет. Даже с подъемом потолка это плохой контракт будет скорее всего через несколько лет. Мало кто играет на высоком уровне до 35 лет.
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