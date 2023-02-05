Бо Хорват подписал 8-летний контракт с «Айлендерс» с зарплатой 8,5 млн долларов в год

«Айлендерс» согласовали долгосрочный контракт с .

27-летний нападающий подписал соглашение с клубом на восемь лет со среднегодовой зарплатой в размере 8,5 миллиона долларов.

Канадский центрфорвард перешел в из «Ванкувера» в результате обмена, по итогам которого «Кэнакс» взамен получили форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Новый договор Хорвата с «Айлендерс» вступит в силу со следующего сезона. По действующему контракту кэпхит хоккеиста составляет 5,5 млн долларов.

27-летний Хорват набрал 54 (31+23) очка в 49 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Айлендерс» с 55 очками в 52 играх занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона.

Всего в НХЛ Хорват провел 621 матч и записал на свой счет 420 (201+219) баллов за результативность.

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