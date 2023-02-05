«Бродер начал плакаться в НХЛ: «Я не вижу его глаза». Овечкин о тонированном визоре, которые запретили в 2006 году

Теги Нью-Джерси Вашингтон Гэри Беттмэн Мартин Бродер Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин вспомнил, как Мартин Бродер жаловался на его визор темного цвета.

Российский нападающий «Вашингтона» дебютировал в НХЛ в 2005 году и в те времена запомнился ярким стилем своей экипировки – Александр играл в шнурках желтого цвета, а его визор на шлеме был затонирован.

Овечкин считает, что Бродер и другие вратари пожаловались Гэри Беттмэну. Якобы, по их мнению, черный визор Александра давал ему преимущество, поскольку голкиперы не видели, куда он смотрит.

«Бродер начал плакаться в лигу: «Я не вижу его глаза». О чем ты говоришь? В лиге мне сказали, что я не могу играть с таким визором. Это вы, вратари, всегда плачетесь» – сказал Овечкин в интервью бывшему вратарю Кевину Уиксу.

НХЛ запретила носить темные визоры в 2006 году.

«Верни их, Гэри», – пошутил Овечкин.

4 комментария

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Melnikov1968
Интересно, а сколько Овечкин Бродеру забил:)?
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Der Totenkopf
Ну Бродер тот ещё нытик)
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e1ther - e1ther
Может ему глаза просто твои понравились)а ты их скрыл)
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Aleks01
Poker face!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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