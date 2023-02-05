«Бродер начал плакаться в НХЛ: «Я не вижу его глаза». Овечкин о тонированном визоре, которые запретили в 2006 году

вспомнил, как жаловался на его визор темного цвета.

Российский нападающий « » дебютировал в НХЛ в 2005 году и в те времена запомнился ярким стилем своей экипировки – Александр играл в шнурках желтого цвета, а его визор на шлеме был затонирован.

Овечкин считает, что Бродер и другие вратари пожаловались . Якобы, по их мнению, черный визор Александра давал ему преимущество, поскольку голкиперы не видели, куда он смотрит.

«Бродер начал плакаться в лигу: «Я не вижу его глаза». О чем ты говоришь? В лиге мне сказали, что я не могу играть с таким визором. Это вы, вратари, всегда плачетесь» – сказал Овечкин в интервью бывшему вратарю Кевину Уиксу.

запретила носить темные визоры в 2006 году.

«Верни их, Гэри», – пошутил Овечкин.