НХЛ включила эпизоды с 4-летним сыном Овечкина, бросившим по воротам Луонго, и игру Александра и Кросби в топ-10 моментов Матча звезд

Теги Питтсбург Вашингтон Матч звезд НХЛ Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Хоккей

НХЛ назвала самые запоминающиеся моменты Матча звезд.

Уик-энд состоялся во Флориде. В финальном матче сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Центрального дивизиона.

Лига выделила десять основных эпизодов.

В это число было включено участие Сергея – сына Александра Овечкина – в мастер-шоу Матча звезд. Сергей, Александр и Сидни Кросби втроем выполнили буллит, сын Овечкина нанес бросок по воротам Роберто Луонго.

Также лига отметила то, что Овечкин и Кросби в одном сочетании выходили на лед в ходе Матча звезд. Хоккеисты представляли Столичный дивизион, в том числе отметились результативными бросками с передач друг друга.

Дуэт Овечкиных плюс Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца

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1 комментарий

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e1ther - e1ther
Там же за победу в каждом конкурсе давали денежки?)или нет?)то есть младший Овечкин заработал первые денежки?)
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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