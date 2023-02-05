НХЛ включила эпизоды с 4-летним сыном Овечкина, бросившим по воротам Луонго, и игру Александра и Кросби в топ-10 моментов Матча звезд

НХЛ назвала самые запоминающиеся моменты звезд.

Уик-энд состоялся во Флориде. В финальном матче сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Центрального дивизиона.

Лига выделила десять основных эпизодов.

В это число было включено участие Сергея – сына – в мастер-шоу Матча звезд. Сергей, Александр и втроем выполнили буллит, сын Овечкина нанес бросок по воротам Роберто Луонго.

Также лига отметила то, что Овечкин и Кросби в одном сочетании выходили на лед в ходе Матча звезд. Хоккеисты представляли Столичный дивизион, в том числе отметились результативными бросками с передач друг друга.

Дуэт Овечкиных плюс Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца