НХЛ включила эпизоды с 4-летним сыном Овечкина, бросившим по воротам Луонго, и игру Александра и Кросби в топ-10 моментов Матча звезд
НХЛ назвала самые запоминающиеся моменты Матча звезд.
Уик-энд состоялся во Флориде. В финальном матче сборная Атлантического дивизиона обыграла команду Центрального дивизиона.
Лига выделила десять основных эпизодов.
В это число было включено участие Сергея – сына Александра Овечкина – в мастер-шоу Матча звезд. Сергей, Александр и Сидни Кросби втроем выполнили буллит, сын Овечкина нанес бросок по воротам Роберто Луонго.
Также лига отметила то, что Овечкин и Кросби в одном сочетании выходили на лед в ходе Матча звезд. Хоккеисты представляли Столичный дивизион, в том числе отметились результативными бросками с передач друг друга.
Дуэт Овечкиных плюс Кросби выиграли конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд НХЛ. Сергей забил Луонго после передачи отца
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