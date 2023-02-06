Судья Раминг: «У клубов есть задача попасть в плей-офф, у меня такая же. Хочу судить на Олимпиаде – когда-то же мы вернемся на международную арену»

Судья Станислав Раминг рассказал о своих целях.

– Какие цели ставите перед собой как главный судья?

– У клубов КХЛ есть задача попасть в плей-офф. У меня такая же (смеется).

– Пока матчи Кубка Гагарина вы действительно не судили.

– Дело в том, что в первые три года работы у судьи двусторонний контракт – КХЛ/ВХЛ. С таким соглашением, как правило, судьи плей-офф КХЛ не обслуживают, в это время работают в Вышке. В этом году у меня, наконец, контракт односторонний, поэтому рассчитываю поработать на матчах Кубка Гагарина.

А если рассуждать глобально, то хочу судить на Олимпиаде. Когда-то же мы вернемся на международную арену.

– Уровень судейства в КХЛ растет?

– Безусловно. Я судил чемпионат мира, различные другие турниры ИИХФ, Лигу чемпионов, европейские чемпионаты, мне есть с чем сравнивать. В КХЛ очень высокий уровень судейства. И с каждым годом становится все лучше, причем, семимильными шагами.

Ребята видят отношение лиги, поэтому следят за собой, готовятся, работают, растут. Дальше будет еще лучше, – сказал Раминг.