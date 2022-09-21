Кубок Гагарина – главная спортивная цель 18,2% игроков КХЛ, Олимпиада – 14,3%, ЧМ – 1,7%

Теги Сборная России по хоккею болельщики рейтинги КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Кубок Гагарина – главная спортивная цель 18,2% игроков КХЛ.

Лига опубликовала результаты опроса хоккеистов сезона-2021/22.

В прошлом сезоне были опрошены 620 игроков из 23 клубов.

18,2% опрошенных (113 человек) назвали главной спортивной целью Кубок Гагарина, 17,9% (111 человек) считают, что главная цель – побеждать.

14,3% (89 человек) выбрали Олимпийские игры, 1,7% (11 человек) – чемпионат мира.

Отмечается, что большинство в ответе на этот вопрос указало победы в различных вариациях – от просто «Побеждать» до Кубка Гагарина и других трофеев (447 человек, 72%).

Кроме того, были названы цели быть примером для подрастающего поколения в целом и собственных детей в частности, радовать болельщиков, как можно дольше играть в хоккей и просто «получать удовольствие».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные