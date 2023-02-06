Коробкин о конкуренции на Востоке: «Близкое расположение объясняется плотным графиком. Команды в этом сезоне идут волнами – сначала одни на вершине, потом другие»

объяснил высокую плотность в турнирной таблице Восточной конференции .

Нападающий « » также подвел итоги матча против « » (3:2 ОТ).

– Как готовились к дерби? Какие были акценты?

– Давно не выигрывали, соскучились по победам. Поэтому на каждую игру настрой особый, тем более на уральское дерби. Корректировали свою тактику, смотря предыдущие игры, стараясь исключить свои ошибки и действовать лучше в каждом игровом эпизоде.

– Показалось, что игра получилась закрытой. Почему так произошло?

– Может, так показалось из-за тактического рисунка соперника. «Трактор» играет закрыто, они во многих моментах идут в откат, не прессингуя соперника. Хотя, на мой взгляд, мы создавали много классных моментов в первом и втором периоде, но немного не хватало в завершении.

– Какие основные моменты выделите в игре? Что стало определяющим, помимо игры Дронова, поучаствовавшего во всех голах и оформившего победную шайбу?

– Ключевым я бы назвал пропущенный нами второй гол. Считаю, что мы доминировали до этого момента, практически не выходили из чужой зоны. Пропустили этот гол со вбрасывания и здорово, что не опустили руки, продолжали гнуть свою линию.

В итоге забили, сравняли, а после выиграли в овертайме. Конечно, можно отметить Гришу Дронова, провел крутой матч, но также я бы отметил Васю Кошечкина. Он сделал много очень крутых сэйвов!

– Подведите итог шести матчей дерби. Первые три были за Магнитогорском, последующие два за Челябинском.

– Выиграли эту мини-дуэль, но самое главное и интересное будет в плей-офф.

– Следите ли за таблицей? Чем можно объяснить столь высокую конкуренцию на Востоке за место в плей-офф? Все команды в гонке.

– Да, конечно, слежу. Мое мнение – столь близкое расположение команд объясняется расписанием, то есть плотным графиком матчей чемпионата в этом сезоне. Поэтому физическая подготовка в тренажерном зале особенна важна в этом году.

И можно заметить, как команды в этом сезоне идут волнами – сначала одни на вершине таблицы, потом другие. У всех были просадки в разное время, кто-то находит пути выхода раньше, кто-то позже.

– В минувшем сезоне вы забросили в регулярке три шайбы, в этом уже 10. В чем секрет такой результативности?

– Стараюсь прогрессировать каждый сезон и каждую игру. Проигранный прошлогодний финал меня очень сильно подстегнул. Каждую тренировку работаю над своим броском, плюс, конечно, начал получать больше игрового времени.

Стараюсь выжимать из каждого момента максимум. Также влияет сыгранность с партнерами с прошлого сезона. Конечно, хочется продолжать забивать и замахнуться на второй десяток, и помочь команде выиграть кубок Гагарина в этом сезоне, – сказал Коробкин.