Воробьев о победе над «Трактором»: «В некоторых моментах было то, что хотим видеть от «Металлурга». Но на точке откровенно не очень хорошо сыграли»

Теги Металлург Мг СКА Трактор Илья Воробьев КХЛ Хоккей

Илья Воробьев дал комментарий после победы над «Трактором» (3:2 ОТ).

– Плотная игра, как и ожидалось. Всем очки нужны, но нам нужны больше, поэтому мы два забрали.

Довольно неплохо было в некоторых моментах. Именно то, что мы хотим видеть от команды. Было и движение, и азарт. Главное, что глаза горели. 

– Сегодня у вас небольшой юбилей – 250 побед в качестве главного тренера «Металлурга». Что для вас значит эта цифра?

– Важно, что это за «Металлург» такая цифра. Она, во-первых, большая.

Во-вторых, если в зал зайти и посмотреть на стяги с достижениями – все, что связано с КХЛ, все победы или медальные сезоны, они были завоеваны или в качестве главного, или в качестве помощника. Несомненно, очень хорошая цифра, приятно.

– Ожидания от матча со СКА, в том плане, что команда и сама играет, и сопернику дает. Какой получится сценарий послезавтра?

– Хотелось бы сейчас выдохнуть, одну ночь нормально поспать за месяц. Да, СКА – хорошая команда, мастеровитые ребята собраны, моменты не прощают. Будет очень интересная игра.

– Что нужно сделать, чтобы стабилизировать работу на точке? Оба пропущенных гола выросли из проигранных вбрасываний в своей зоне.

– Да, согласен, сегодня на точке мы откровенно не очень хорошо сыграли. Мы работаем на каждой тренировке над этим. Да, сегодня не самый лучший день, но лучше проиграть на точке и выиграть игру, чем наоборот. 

– Непросто период для «Металлурга» сейчас. Победа над принципиальным соперником добавит эмоций?

– Да, однозначно. Эмоции сегодня уже были. Видно, что у ребят глаза горели, надеюсь, что так это и будет продолжаться, – сказал главный тренер «Металлурга».

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4 комментария

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Владимир Кувшинов
Да всё нормально будет! Главное Рябыкин ушёл!!
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Magnit102
Если честно,не заметно было,что "глаза горели". Скорее наоборот.В овере просто больше повезло.А нормально играли только первые пять минут.
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andypetr_1
Дронов - Трактор 3:2
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Stepan Moris
То-то и печально, что играют моментами, а остальное время вату катают.
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