Воробьев о победе над «Трактором»: «В некоторых моментах было то, что хотим видеть от «Металлурга». Но на точке откровенно не очень хорошо сыграли»
Илья Воробьев дал комментарий после победы над «Трактором» (3:2 ОТ).
– Плотная игра, как и ожидалось. Всем очки нужны, но нам нужны больше, поэтому мы два забрали.
Довольно неплохо было в некоторых моментах. Именно то, что мы хотим видеть от команды. Было и движение, и азарт. Главное, что глаза горели.
– Сегодня у вас небольшой юбилей – 250 побед в качестве главного тренера «Металлурга». Что для вас значит эта цифра?
– Важно, что это за «Металлург» такая цифра. Она, во-первых, большая.
Во-вторых, если в зал зайти и посмотреть на стяги с достижениями – все, что связано с КХЛ, все победы или медальные сезоны, они были завоеваны или в качестве главного, или в качестве помощника. Несомненно, очень хорошая цифра, приятно.
– Ожидания от матча со СКА, в том плане, что команда и сама играет, и сопернику дает. Какой получится сценарий послезавтра?
– Хотелось бы сейчас выдохнуть, одну ночь нормально поспать за месяц. Да, СКА – хорошая команда, мастеровитые ребята собраны, моменты не прощают. Будет очень интересная игра.
– Что нужно сделать, чтобы стабилизировать работу на точке? Оба пропущенных гола выросли из проигранных вбрасываний в своей зоне.
– Да, согласен, сегодня на точке мы откровенно не очень хорошо сыграли. Мы работаем на каждой тренировке над этим. Да, сегодня не самый лучший день, но лучше проиграть на точке и выиграть игру, чем наоборот.
– Непросто период для «Металлурга» сейчас. Победа над принципиальным соперником добавит эмоций?
– Да, однозначно. Эмоции сегодня уже были. Видно, что у ребят глаза горели, надеюсь, что так это и будет продолжаться, – сказал главный тренер «Металлурга».
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