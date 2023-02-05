Воробьев о победе над «Трактором»: «В некоторых моментах было то, что хотим видеть от «Металлурга». Но на точке откровенно не очень хорошо сыграли»

дал комментарий после победы над « » (3:2 ОТ).

– Плотная игра, как и ожидалось. Всем очки нужны, но нам нужны больше, поэтому мы два забрали.

Довольно неплохо было в некоторых моментах. Именно то, что мы хотим видеть от команды. Было и движение, и азарт. Главное, что глаза горели.

– Сегодня у вас небольшой юбилей – 250 побед в качестве главного тренера «Металлурга». Что для вас значит эта цифра?

– Важно, что это за «Металлург» такая цифра. Она, во-первых, большая.

Во-вторых, если в зал зайти и посмотреть на стяги с достижениями – все, что связано с , все победы или медальные сезоны, они были завоеваны или в качестве главного, или в качестве помощника. Несомненно, очень хорошая цифра, приятно.

– Ожидания от матча со , в том плане, что команда и сама играет, и сопернику дает. Какой получится сценарий послезавтра?

– Хотелось бы сейчас выдохнуть, одну ночь нормально поспать за месяц. Да, СКА – хорошая команда, мастеровитые ребята собраны, моменты не прощают. Будет очень интересная игра.

– Что нужно сделать, чтобы стабилизировать работу на точке? Оба пропущенных гола выросли из проигранных вбрасываний в своей зоне.

– Да, согласен, сегодня на точке мы откровенно не очень хорошо сыграли. Мы работаем на каждой тренировке над этим. Да, сегодня не самый лучший день, но лучше проиграть на точке и выиграть игру, чем наоборот.

– Непросто период для «Металлурга» сейчас. Победа над принципиальным соперником добавит эмоций?

– Да, однозначно. Эмоции сегодня уже были. Видно, что у ребят глаза горели, надеюсь, что так это и будет продолжаться, – сказал главный тренер « ».