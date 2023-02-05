Гатиятулин о поражении от «Металлурга»: «Трактор» хорошо провел первый и второй периоды. Не хватило реализации в третьем – это решило исход матча»
Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения от «Металлурга» (2:3 ОТ).
– Потребовалось время, чтобы войти в игру. Соперник начал очень активно. Мы уступали в движении и пропустили быстрый гол. На скамейке поправили, указали, что нужно усилить.
Старались быстрее двигать шайбу, держать ее в зоне атаки. Смогли сравнять счет. Первый и второй периоды хорошо провели. В третьем отрезке создавали моменты, но не хватило реализации. Это решило исход матча.
– Илья Карпухин в этом сезоне для вас является открытием?
– Знаю его по работе в «Белых Медведях». Всегда он старался в две стороны: оборона и атака.
В КХЛ приобрел огромный опыт, сделал шаг вперед, если сравнивать прошлый сезон. Есть у него сильные стороны, стараемся их использовать.
– Кирилл Устименко был главной фигурой в прошедших матчах.
– Стали меньше ошибок допускать, плотнее стали играть, контролировать шайбу в зоне атаки. Вратари подчищают.
Кирилл последние матчи хорошо провел. До этого Сергей Мыльников нас выручал. Посмотрим на физическое состояние и примем решение, кто будет защищать ворота в следующем матче.
– Как оцените игру Петра Хохрякова?
– По сезону – дадим оценку после завершения сезона. Все понимают, в каком положении находится команда. Все хотят добиваться победы в каждом матче.
В последних матчах у него в пятерке хорошее взаимодействие, нацеленность на ворота. У Пети неплохой кистевой бросок. Он пользуется этим. Все ребята стараются, – сказал главный тренер «Трактора».
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