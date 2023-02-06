Защитник «Металлурга» Дронов о 3:2 с «Трактором»: «Надо цепляться за этот матч и добавлять с каждой игрой»

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Григорий Дронов оценил победу «Металлурга» над «Трактором» (3:2 ОТ).

«Хорошие впечатления, но на этом не надо останавливаться, нужно добавлять дальше с каждой игрой. В принципе, сегодня неплохо играли. За этот матч надо цепляться и продолжать.

Я всегда, в принципе, нацелен на ворота (Дронов набрал 3 (1+2) очка в этой игре – прим. Sports.ru). Просто сегодня больше долетало. Конечно, для каждого хоккеиста немаловажно набирать очки, забивать. Это всегда дает уверенность, особенно когда голы забиваешь. Как-то чувствуешь себя больше раскрепощенным, меньше нервничаешь», – сказал защитник «Металлурга».

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