Никитин о передаче 20-летнего Шумилина в дебютной игре в КХЛ: «Молодчик, два периода ему хватило адаптироваться»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Алексей Кожевников Еремей Шумилин Хоккей

Игорь Никитин высказался об игре Еремея Шумилина и Алексея Кожевникова.

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:0), в котором 20-летний Шумилин сделал голевую передачу в дебютной игре в лиге.

«Прогресс Кожевникова? Есть простая пословица: стабильность – признак мастерства. Лехе пока не хватает стабильности, потому что он еще слишком молодой человек. Но Кожевников повзрослел за этот год в плане психологической устойчивости.

Я не хочу его перехваливать, но он стабильно попадает в состав. Это мужская школа. Мы хотим, чтобы он ее прошел и стал не седьмым защитником, а зашел в первую шестерку.

От Шумилина будет все зависеть, заслужил ли он основной состав. Он здорово распорядился своим шансом. Кстати, у него было достаточно моментов в первые два периода. После второго мы ему сказали: здесь хоккей быстрее, если есть полумомент – используй.

Он молодчик, два периода ему хватило адаптироваться. Еремей был с нами летом, мы представляли, кого брали. Не каждый может прийти во взрослую раздевалку и остаться мужичком. Мы позвонили Люзенкову, он порекомендовал его и сказал, что Шумилин будет лучше смотреться в звене с Бутом и Волковым», – сказал главный тренер «Локомотива».

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5 комментариев

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Евгений Мешков
ну признавайтесь, негодники противные, о чем подумали?)
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Евгений Мешков
Ответ Амфитрион
Страшно подумать кем становятся те, кто приходят во взрослую раздевалку, а уходят уже не "мужичками". Не ладно что-то в датском королевстве...
да тут страшнее, что у вас в голове, сэр)
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Амфитрион
Страшно подумать кем становятся те, кто приходят во взрослую раздевалку, а уходят уже не "мужичками". Не ладно что-то в датском королевстве...
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Михаил Шаповалов
Мощная фраза конечно про "прийти во взрослую раздевалку и остаться мужиком"))
+6
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Beysebaev Dastan
Перспективная ветка, судя по загу. Никитин вроде и разговорился, но что-то переборщил
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