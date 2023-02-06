Никитин о передаче 20-летнего Шумилина в дебютной игре в КХЛ: «Молодчик, два периода ему хватило адаптироваться»

высказался об игре Еремея Шумилина и Алексея Кожевникова.

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:0), в котором 20-летний Шумилин сделал голевую передачу в дебютной игре в лиге.

«Прогресс Кожевникова? Есть простая пословица: стабильность – признак мастерства. Лехе пока не хватает стабильности, потому что он еще слишком молодой человек. Но Кожевников повзрослел за этот год в плане психологической устойчивости.

Я не хочу его перехваливать, но он стабильно попадает в состав. Это мужская школа. Мы хотим, чтобы он ее прошел и стал не седьмым защитником, а зашел в первую шестерку.

От Шумилина будет все зависеть, заслужил ли он основной состав. Он здорово распорядился своим шансом. Кстати, у него было достаточно моментов в первые два периода. После второго мы ему сказали: здесь хоккей быстрее, если есть полумомент – используй.

Он молодчик, два периода ему хватило адаптироваться. Еремей был с нами летом, мы представляли, кого брали. Не каждый может прийти во взрослую раздевалку и остаться мужичком. Мы позвонили Люзенкову, он порекомендовал его и сказал, что Шумилин будет лучше смотреться в звене с Бутом и Волковым», – сказал главный тренер « ».