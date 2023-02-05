Вратарь «Локомотива» Бочаров – лидер КХЛ по шатаутам (6). 17-летний Бут забил второй гол в сезоне в игре с «Сочи» – с передачи 20-летнего Шумилина

вышел на первое место по числу игр на ноль в .

Голкипер « » не пропустил ни одной шайбы в матче Фонбет чемпионата КХЛ против « » (4:0).

Бочаров парировал все 18 бросков и сделал шестой шатаут в нынешнем сезоне. По их количеству он опередил Константина Волкова («Динамо») и Максима Дорожко («Витязь»), у которых по пять сухих игр.

Также стоит отметить, что с передачи 20-летнего Еремея Шумилина второй гол в сезоне забил 17-летний нападающий «Локомотива» .

Бут сыграл 14 матчей в этом сезоне. В среднем он проводит на льду 05:55.