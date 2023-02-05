Вратарь «Локомотива» Бочаров – лидер КХЛ по шатаутам (6). 17-летний Бут забил второй гол в сезоне в игре с «Сочи» – с передачи 20-летнего Шумилина

Теги Локомотив видео КХЛ Иван Бочаров Сочи Еремей Шумилин Даниил Бут Хоккей

Иван Бочаров вышел на первое место по числу игр на ноль в КХЛ.

Голкипер «Локомотив» не пропустил ни одной шайбы в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:0).

Бочаров парировал все 18 бросков и сделал шестой шатаут в нынешнем сезоне. По их количеству он опередил Константина Волкова («Динамо») и Максима Дорожко («Витязь»), у которых по пять сухих игр.

Также стоит отметить, что с передачи 20-летнего Еремея Шумилина второй гол в сезоне забил 17-летний нападающий «Локомотива» Даниил Бут.

Бут сыграл 14 матчей в этом сезоне. В среднем он проводит на льду 05:55.

7 комментариев

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Евгений Исаев
Ответ Николай Столяров
Знаю, видел что играло много молодежи, надо очки набирать, занимать второе место, а мы молодежь обкатываем
А когда молодёжь обкатывать и основе отдыхать? Не подскажете? А чем, например, Сочи не вариант для этого? Очки набрали.
Будет когда-нибудь устраивать результат-то?
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Николай Столяров
Ответ soleg76
Если бы кто-то смотрел хоккей, то запомнил бы, что сегодня играло много молодежи. В том числе и впервые.
Знаю, видел что играло много молодежи, надо очки набирать, занимать второе место, а мы молодежь обкатываем
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soleg76
Ответ Николай Столяров
Хоть Локомотив и выиграл, а радости от игры нет, на протяжении всего матча Локомотив преимущества не имел, вязкая, нудная игра. Никитин меняй тактику игры
Если бы кто-то смотрел хоккей, то запомнил бы, что сегодня играло много молодежи. В том числе и впервые.
+1
-1
0
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Николай Столяров
Хоть Локомотив и выиграл, а радости от игры нет, на протяжении всего матча Локомотив преимущества не имел, вязкая, нудная игра. Никитин меняй тактику игры
+2
-1
+1
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Отари Церцвадзе
На хрен эти сухари, если нужные моменты не выручает. Лучше пропускать на каждом матче, но твоя команда победила. Кому нужны эти бесполезные сухари. Лучше играть в атакующий хоккей, и не сидеть в обороне и оберегает вратаря. Радость такая. Все болельщики Локомотива от радости что Бочаров лучший по сухарям спать не будут. Сухари тогда радуют когда мы побеждаем и берём кубок.
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Огюст
С любым соперником ,если в игре вратарь победивший команды отыграл на ноль ,это очень приятно и для него и для команды и для болельщиков !
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KSA1985
По шатаутам лидер в КХЛ, а в Локомотиве лидер Исаев. Но всё равно молодец
+2
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