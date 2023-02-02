Геннадий Орлов о матче СКА – «Локомотив»: «Судьи прозевали момент, когда Галимова ударили клюшкой. Сразу после этого был забит решающий гол»

Теги Локомотив СКА болельщики судьи Игорь Никитин Геннадий Орлов КХЛ Эмиль Галимов Даниил Исаев Чемпионат.com Хоккей

Геннадий Орлов высказался о судействе в матче СКА – «Локомотив» (1:2).

«Локомотив» – единственный клуб, который в очном соперничестве в регулярном чемпионате переиграл СКА по количеству побед. Но в последнем матче армейцы показали свою лучшую игру. 44:16 – соотношение бросков в пользу хозяев!

Конечно, гениальный матч провел Исаев, аплодирую ему. Ну и настрой хоккеистов, организация игры – это работа Никитина. Такие матчи полны драматизма и, к сожалению, даже незапланированных стычек. Матч держал в напряжении болельщиков, спасибо за это обеим командам.

Но меня лично интересует другое. Судьи явно прозевали момент, когда за воротами Галимова ударили клюшкой. Такое бывает, но арбитров вообще-то четверо на площадке, каждый смотрит под своим углом, они общаются друг с другом. Они остановились, порассуждали и приняли решение не наказывать нарушителя – а хоккеисты завелись, и все столкновения начались после этого. Получается, что эта ошибка стала поводом для развязных действий хоккеистов.

А кто же нам, болельщикам, объяснит, было нарушение или нет? Пускай судейский комитет сообщит, ошибка ли это. Потому что глазами мы видим одно, а на площадке происходит совсем другое. Когда разбит нос, был удар клюшкой, есть повторы, болельщики не понимают, почему нет свистка. Я уж молчу, что сразу после этого был забит решающий гол. Пусть ответят. Ведь все хоккеисты играют для болельщиков, болельщиков надо уважать», – сказал комментатор. 

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3 комментария

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Rialto
Что же вы не поднимали эту тему, когда Яшкин в такой же ситуации забивал победную шайбу?
+3
0
+3
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Георгий Волков
Спасибо, Геннадий Сергеевич
На карту скинул
Р.Б.
+1
0
+1
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Кеша
Геннадий Сергеевич здоровья Вам и долгих лет ! Берегите себя . С большим уважением !
+2
-1
+1
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