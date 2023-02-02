Геннадий Орлов о матче СКА – «Локомотив»: «Судьи прозевали момент, когда Галимова ударили клюшкой. Сразу после этого был забит решающий гол»

Геннадий Орлов высказался о судействе в матче – « » (1:2).

«Локомотив» – единственный клуб, который в очном соперничестве в регулярном чемпионате переиграл СКА по количеству побед. Но в последнем матче армейцы показали свою лучшую игру. 44:16 – соотношение бросков в пользу хозяев!

Конечно, гениальный матч провел , аплодирую ему. Ну и настрой хоккеистов, организация игры – это работа . Такие матчи полны драматизма и, к сожалению, даже незапланированных стычек. Матч держал в напряжении болельщиков, спасибо за это обеим командам.

Но меня лично интересует другое. Судьи явно прозевали момент, когда за воротами ударили клюшкой. Такое бывает, но арбитров вообще-то четверо на площадке, каждый смотрит под своим углом, они общаются друг с другом. Они остановились, порассуждали и приняли решение не наказывать нарушителя – а хоккеисты завелись, и все столкновения начались после этого. Получается, что эта ошибка стала поводом для развязных действий хоккеистов.

А кто же нам, болельщикам, объяснит, было нарушение или нет? Пускай судейский комитет сообщит, ошибка ли это. Потому что глазами мы видим одно, а на площадке происходит совсем другое. Когда разбит нос, был удар клюшкой, есть повторы, болельщики не понимают, почему нет свистка. Я уж молчу, что сразу после этого был забит решающий гол. Пусть ответят. Ведь все хоккеисты играют для болельщиков, болельщиков надо уважать», – сказал комментатор.

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