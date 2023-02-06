Никитин о 4:0 с «Сочи»: «Два периода держали «Локомотив» в напряжении. Второй гол помог, ребята раскрепостились»

оценил победу «Локомотива» над « » (4:0).

«Два периода держали нас в напряжении. Второй гол очень помог, ребята раскрепостились. У нас поиграла молодежь, внесла энергию. Достаточно было позитивных моментов. Готовимся дальше.

Выбор состава? Давно запланировали дать поиграть молодежи. Некоторые ребята из основного состава уже провели по 60 матчей в сезоне, сегодня была 15-я игра за месяц – это большая нагрузка. Плюс это шанс для молодых ребят поиграть в мужской хоккей. Мы тут решали две задачи.

В ближайшей игре продолжим это делать. Чемпионат идет, мы пытаемся готовиться к плей-офф и восстановиться», – сказал главный тренер « ».