Никитин про 0:3 от «Северстали»: «Меньшинство было лучше у соперника, поэтому победа за ними»

Теги Локомотив Северсталь Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин высказался после матча против «Северстали» (0:3).

– «Северсталь» – с победой! Первый гол определил весь ход игры. Тяжело было взломать оборону, не смогли реализовать моменты, которые у нас были. Думаю, что меньшинство сегодня было лучше у «Северстали». Поэтому победа за ними.

– В последних матчах «Локомотив» забивает не так много. Это такая тактика на конец сезона или шайба просто не идет?

– Не слышал такого про тактику. Просто соперник хорошо оборонялся.

– Какие основные задачи на оставшиеся недели до старта плей-офф?

– С одной стороны, не так много времени осталось. Нужно распределить игровую нагрузку. График к тому же достаточно плотный. Пытаемся совместить отдых, нагрузки, игры, – сказал главный тренер «Локомотива».

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4 комментария

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KSA1985
Игорь Валерьевич. Мы на протяжении сезона смотрим невыразительные матчи, почти ПО. Поясните болельщикам, почему с бюджетом в 850 млн, мы не попадаем в первую восьмёрку на западе по заброшенным шайбам? Нас только Сочи с Китайцами не обошли. Забросили 3 шайбы за последние 4 матча. Вы испытываете болельщиков на прочность или дергаете судьбу за ху...? Я понимаю что Вы 3-й тренер в истории КХЛ по рейтингу, но это не даёт вам никакого права вот так позорится и позорить клуб с традициями. Мало того, что перед плей офф разбросались очками и потеряли вакантное 2-3 место, теперь мы очень близки к паре с Динамо. А Кудашов преподаёт такой же скучный и непроходимый хоккей как и Никитин. И в этой паре 50 на 50 . Разве это тот результат о котором много говорили(нет игры, зато какой результат) . Честно, то меня не впечатляет ни одно, ни другое. Одним словом- импотенция,что на льду ,что на тренерской скамейке. А мы удивляемся, почему хоккей в стране вымирает!? В Канаде каждый год новый тренер и каждый год канадцы лучше остальных, и они всегда бегут вперёд, а наши постоянно оглядываются на свои ворота.
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Поповка 22
Вся надежда на п.о.
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Leoman
Какой ужас
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za-yarik
Робин гуд хреновы. Осталось сочам в очередной раз слить.
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