Никитин про 0:3 от «Северстали»: «Меньшинство было лучше у соперника, поэтому победа за ними»
Игорь Никитин высказался после матча против «Северстали» (0:3).
– «Северсталь» – с победой! Первый гол определил весь ход игры. Тяжело было взломать оборону, не смогли реализовать моменты, которые у нас были. Думаю, что меньшинство сегодня было лучше у «Северстали». Поэтому победа за ними.
– В последних матчах «Локомотив» забивает не так много. Это такая тактика на конец сезона или шайба просто не идет?
– Не слышал такого про тактику. Просто соперник хорошо оборонялся.
– Какие основные задачи на оставшиеся недели до старта плей-офф?
– С одной стороны, не так много времени осталось. Нужно распределить игровую нагрузку. График к тому же достаточно плотный. Пытаемся совместить отдых, нагрузки, игры, – сказал главный тренер «Локомотива».
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