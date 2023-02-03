Никитин про 0:3 от «Северстали»: «Меньшинство было лучше у соперника, поэтому победа за ними»

высказался после матча против « » (0:3).

– «Северсталь» – с победой! Первый гол определил весь ход игры. Тяжело было взломать оборону, не смогли реализовать моменты, которые у нас были. Думаю, что меньшинство сегодня было лучше у «Северстали». Поэтому победа за ними.

– В последних матчах «Локомотив» забивает не так много. Это такая тактика на конец сезона или шайба просто не идет?

– Не слышал такого про тактику. Просто соперник хорошо оборонялся.

– Какие основные задачи на оставшиеся недели до старта плей-офф?

– С одной стороны, не так много времени осталось. Нужно распределить игровую нагрузку. График к тому же достаточно плотный. Пытаемся совместить отдых, нагрузки, игры, – сказал главный тренер « ».