Брукс сравнил обмены Хорвата и Ковальчука при Ламорелло: «Илья тоже мог стать неограниченно свободным агентом. Мы знаем, что произошло потом»

Теги Нью-Джерси Айлендерс Ванкувер Лу Ламорелло Илья Ковальчук НХЛ Ларри Брукс Бо Хорват Хоккей

Ларри Брукс сравнил трейды Бо Хорвата и Ильи Ковальчука.

«Айлендерс», где сейчас работает Лу Ламорелло, выменял форварда Бо Хорвата у «Ванкувера», отдав взамен форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.

«Обмен Хорвата напоминает ту сделку, которую Лу Ламорелло провернул в «Нью-Джерси», выменяв Ковальчука 13 лет назад. Это произошло 4 февраля 2010 года.

Ковальчук тоже мог стать неограниченно свободным агентом. Мы знаем, что произошло потом», – написал журналист.

Первый обмен-блокбастер в НХЛ: «Айлендерс» взяли лидера «Ванкувера», чтобы побиться за плей-офф

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3 комментария

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bodya1337
Ждём Бо Хорвата в СКА?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Майоров
Ответ Unnamed80
А что произошло потом?
Финал кубка. Отъезд в КХЛ. Тут стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Зависит от системы координат, которой меряешь события
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Unnamed80
А что произошло потом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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