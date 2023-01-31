Брукс сравнил обмены Хорвата и Ковальчука при Ламорелло: «Илья тоже мог стать неограниченно свободным агентом. Мы знаем, что произошло потом»

Ларри Брукс сравнил трейды Бо Хорвата и .

« », где сейчас работает Лу Ламорелло, выменял форварда у « », отдав взамен форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.

«Обмен Хорвата напоминает ту сделку, которую Лу Ламорелло провернул в « », выменяв Ковальчука 13 лет назад. Это произошло 4 февраля 2010 года.

Ковальчук тоже мог стать неограниченно свободным агентом. Мы знаем, что произошло потом», – написал журналист.

Первый обмен-блокбастер в НХЛ: «Айлендерс» взяли лидера «Ванкувера», чтобы побиться за плей-офф