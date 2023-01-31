Брукс сравнил обмены Хорвата и Ковальчука при Ламорелло: «Илья тоже мог стать неограниченно свободным агентом. Мы знаем, что произошло потом»
Ларри Брукс сравнил трейды Бо Хорвата и Ильи Ковальчука.
«Айлендерс», где сейчас работает Лу Ламорелло, выменял форварда Бо Хорвата у «Ванкувера», отдав взамен форвардов Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также защищенный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023.
«Обмен Хорвата напоминает ту сделку, которую Лу Ламорелло провернул в «Нью-Джерси», выменяв Ковальчука 13 лет назад. Это произошло 4 февраля 2010 года.
Ковальчук тоже мог стать неограниченно свободным агентом. Мы знаем, что произошло потом», – написал журналист.
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