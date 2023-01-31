«Айлендерс» хотят подписать с Хорватом новый контракт: «Важно сделать это как можно скорее»

Теги Айлендерс Лу Ламорелло НХЛ Бо Хорват Хоккей

«Айлендерс» надеются вскоре подписать с Бо Хорватом новый контракт.

Клуб выменял 27-летнего форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (2023 или 2024 года). 

Контракт Хорвата с кэпхитом 5,5 миллиона долларов действует до конца текущего сезона, летом он может стать неограниченно свободным агентом.

«Айлендерс» пока не вели переговоры с нападающим о новом соглашении. 

«Важно сделать это как можно скорее. Мы будем работать над этим и сделаем все возможное», – сказал генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло

Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта

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5 комментариев

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RoyJones
Ответ Gord Lane
Ну в последних двух играх, после того как Пальма появился на льду после травмы, он был абсолютно лучшим (не считая вратарей) и реально оживил первую линию ( Ли - Б.Нельсон - Палмьери) , да и в ПО он отыграл шикарно, когда Айлс дошли до финала конфы. Да, он провалил начало прошлого сезона в регулярке, но там были семейные проблемы, у супруги беременность проходила с осложнениями и ему было немного не до хоккея. А потом он заиграл очень достойно.
Им не завет игровиков.. тот же хорват больше работящий центр без сверх скиллов в атаке..
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Амфитрион
Для айлов важно, для Хорвата... Наверное, выжмет по максимуму, иначе как НСА сам сможет выбирать, а все-таки не шапку сухарей за него отдали.
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Gord Lane
Ответ trav
Лу крепко взялся за наведение порядка в команде. отрыв от 8 места не слишком большой, нужна хорошая серия. Приход нового классного игрока подстегнёт остальных. А если они будут знать, что наконец-то настоящий бомбардир пришёл и остается на много лет - то это вообще будет замечательно. Ну и мое мнение, что Палмьери и Паризе не нужны и никогда не были нужны этой команде.
Ну в последних двух играх, после того как Пальма появился на льду после травмы, он был абсолютно лучшим (не считая вратарей) и реально оживил первую линию ( Ли - Б.Нельсон - Палмьери) , да и в ПО он отыграл шикарно, когда Айлс дошли до финала конфы. Да, он провалил начало прошлого сезона в регулярке, но там были семейные проблемы, у супруги беременность проходила с осложнениями и ему было немного не до хоккея. А потом он заиграл очень достойно.
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Константин Алабин
Бо же может спокойно отказаться и подписаться с любым другим клубом?
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trav
Лу крепко взялся за наведение порядка в команде.
отрыв от 8 места не слишком большой, нужна хорошая серия. Приход нового классного игрока подстегнёт остальных. А если они будут знать, что наконец-то настоящий бомбардир пришёл и остается на много лет - то это вообще будет замечательно.
Ну и мое мнение, что Палмьери и Паризе не нужны и никогда не были нужны этой команде.
+2
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+2
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