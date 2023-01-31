«Айлендерс» хотят подписать с Хорватом новый контракт: «Важно сделать это как можно скорее»
«Айлендерс» надеются вскоре подписать с Бо Хорватом новый контракт.
Клуб выменял 27-летнего форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (2023 или 2024 года).
Контракт Хорвата с кэпхитом 5,5 миллиона долларов действует до конца текущего сезона, летом он может стать неограниченно свободным агентом.
«Айлендерс» пока не вели переговоры с нападающим о новом соглашении.
«Важно сделать это как можно скорее. Мы будем работать над этим и сделаем все возможное», – сказал генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло.
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отрыв от 8 места не слишком большой, нужна хорошая серия. Приход нового классного игрока подстегнёт остальных. А если они будут знать, что наконец-то настоящий бомбардир пришёл и остается на много лет - то это вообще будет замечательно.
Ну и мое мнение, что Палмьери и Паризе не нужны и никогда не были нужны этой команде.