«Айлендерс» хотят подписать с Хорватом новый контракт: «Важно сделать это как можно скорее»

«Айлендерс» надеются вскоре подписать с новый контракт.

Клуб выменял 27-летнего форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также выбор в 1-м раунде драфта (2023 или 2024 года).

Контракт Хорвата с кэпхитом 5,5 миллиона долларов действует до конца текущего сезона, летом он может стать неограниченно свободным агентом.

« » пока не вели переговоры с нападающим о новом соглашении.

«Важно сделать это как можно скорее. Мы будем работать над этим и сделаем все возможное», – сказал генеральный менеджер клуба .

Бо Хорват перешел в «Айлендерс». «Ванкувер» получил Бовилье, Аату Рятю и выбор в 1-м раунде драфта

Фридман о переговорах Хорвата с «Ванкувером»: «Многие говорят о тупике. Тот, кто думает, что его новый кэпхит начнется с цифры 6, находится в мире грез»