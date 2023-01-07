«Готов взять Гашека на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Его мнение быстро изменится». Андрей Коваленко о высказываниях экс-вратаря

Теги Сборная России по хоккею Андрей Коваленко Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею НХЛ Политика Хоккей

Андрей Коваленко заявил, что готов пригласить Доминика Гашека на Донбасс. 

– Как воспринимаете последние заявления вратаря Доминика Гашека, который посетовал на то, что НХЛ, не отстраняя в отличие от ИИХФ российских игроков, совершает грубую ошибку?

– Гашек – великий вратарь с уникальной техникой, много лет играл против него, в том числе в финале Олимпиады в Нагано. На мой взгляд, с головой нырнув в политику и постоянно делая такие радикальные заявления, Доминик сам размывает свое хоккейное величие. Во всяком случае он лезет в ту сферу деятельности, в которой вряд ли хорошо разбирается. 

– Вы – волонтер по линии «Народного фронта», бываете на новых территориях России, активно помогаете ее гражданам. Что хотели бы передать великому чешскому вратарю?

– К сожалению, сегодня в мире – время пропаганды, она активно промывает мозги. Поэтому посоветовал бы Гашеку уйти от черно-белой картинки и изучить, что называется, вопрос. Раз Гашек постоянно залезает в политику, то просто обязан попытаться разобраться в той тематике, по которой он так агрессивен.

Готов взять его на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Убежден, что после этого его мнение быстро изменится.

– А захочет ли этого Гашек?

– Вопрос... – приводит слова олимпийского чемпиона Russia-Hockey.ru.

Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

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22 комментария

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brig_Mercury
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Ну для полной картины и понимания ситуации Гашек должен был бы после Донбасса заехать в Киев и Херсон, ощутить также по другую сторону прелести жужжания беспилотников, звуков военной тревоги, обстрелов и отсутствия электричества и тепла.
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Ру7евоЙ
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Ответ Cruel Snake
Я упорно не понимаю, почему нормой является в валится в чужую страну и строить там свои порядки. И всё нормально
До того как "в валиться" много чего произошло там, что напрямую влияло на безопасность России. Не удивительно, что не понимаешь раз смотришь только на 24 февраля.
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ks-1993
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Ответ Stanis Love
Любопытно, этот субъект сам пользовался своими советами, изучал ли сам противоположную точку зрения? Может быть бывал в Буче, Изюме и наблюдал последствия прихода русского мира? Или у этого г-на сплошное лицемерие?
Буча была придумана только для того, чтобы перебить кейс с расстрелом пленных под Киевом, про которых сразу все забыли.
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Кувалда для ЗомбиВаты
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Коваленко, а ничего что на Донбассе был Шикарный Евро2012?! Море туристов из России, которые не только в Донецк ездили,но и в Киев,и во Львов- И ни одного конфликта не было, Пока Кто то не сунул руку в 2013 купил Яника,и отменил Договор с ЕС перед самым подписанием!
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ezheloko
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Ответ Crenk
А я не совсем догоняю отчего считалось нормой Когда США помогли отделиться Косово , бомбили Белград Никто не вводил никаких санкций против них
Емнип, в России все это жестко осуждалось. Что изменилось, что теперь это норма?
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kama2014
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Именно КРЕМЛЕВСКАЯ ПРОПАГАНДА мозги людям промыла.
Читал много документов официальных.
Всю эту хрень один имперец в кремле еще в 2014 заварил.
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IS
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Ответ mancity111
Забавно про пропаганду слышать
Ага данные товарищи любят в чужом огороде копаться, не замечая бревно в глазу. Утром в Ютубе видел Россия 24 как тяжело стало жить гражданам Германии, Швейцарии, Канады, посмеялся от души. Тут то благодать сплошная
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Бродяга-симпатяга
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Ответ Stanis Love
Любопытно, этот субъект сам пользовался своими советами, изучал ли сам противоположную точку зрения? Может быть бывал в Буче, Изюме и наблюдал последствия прихода русского мира? Или у этого г-на сплошное лицемерие?
Буча дешевая и кровавая провокация Украины. Самому не западло такую хрень распространять?
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marvelous
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Сидишь такой в Чехии, и ждёшь когда же меня позовут пообщаться с ватой ?
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Александр Шувалов
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Ответ Cruel Snake
Я упорно не понимаю, почему нормой является в валится в чужую страну и строить там свои порядки. И всё нормально
Подрасти надо
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Александр Шувалов
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Ответ Maxim Vasnechov
А ещё можно взять в Чечню, распросить о соблюдении прав человека. Искренность ответов, будет примерно одинаковая.
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Crenk
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Ответ Cruel Snake
Я упорно не понимаю, почему нормой является в валится в чужую страну и строить там свои порядки. И всё нормально
А я не совсем догоняю отчего считалось нормой Когда США помогли отделиться Косово , бомбили Белград
Никто не вводил никаких санкций против них
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Геннадий Туник
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Для того,чтобы создать такое безвыходное положение,нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека,который за годы своего правления,находясь в самых выгодных условиях,ничем не воспользовался и всё упустил,умудрившись развязать войну при самых невозможных обстоятельствах.
P.S. Это не тот,о ком вы подумали.Это Тютчев о Николае Первом и Крымской войне...
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nmnackjbxkasbk
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сам сгоняй на Донбасс
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Stanis Love
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Любопытно, этот субъект сам пользовался своими советами, изучал ли сам противоположную точку зрения? Может быть бывал в Буче, Изюме и наблюдал последствия прихода русского мира? Или у этого г-на сплошное лицемерие?
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Ми Ша
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Адрюха,расскажи ему про восемь лет и откуда на Беларусь готовилось нападение
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Maxim Vasnechov
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А ещё можно взять в Чечню, распросить о соблюдении прав человека. Искренность ответов, будет примерно одинаковая.
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Serge Vendino
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Ответ Lacrosse-style goal
Но почему-то для "защиты Донбасса" мы в марте оказались под Киевом.
Защита Донбасса - только одна из объявленных целей была. Ещё же "демилитаризация" и "денацификация" Украины, что бы это ни значило
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mancity111
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Забавно про пропаганду слышать
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Комнатный олень
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Гашек головного мозга,там без вариантов.
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Lacrosse-style goal
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Но почему-то для "защиты Донбасса" мы в марте оказались под Киевом.
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Cruel Snake
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Я упорно не понимаю, почему нормой является в валится в чужую страну и строить там свои порядки. И всё нормально
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