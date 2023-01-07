«Готов взять Гашека на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Его мнение быстро изменится». Андрей Коваленко о высказываниях экс-вратаря

заявил, что готов пригласить на Донбасс.

– Как воспринимаете последние заявления вратаря Доминика Гашека, который посетовал на то, что НХЛ, не отстраняя в отличие от ИИХФ российских игроков, совершает грубую ошибку?

– Гашек – великий вратарь с уникальной техникой, много лет играл против него, в том числе в финале Олимпиады в Нагано. На мой взгляд, с головой нырнув в политику и постоянно делая такие радикальные заявления, Доминик сам размывает свое хоккейное величие. Во всяком случае он лезет в ту сферу деятельности, в которой вряд ли хорошо разбирается.

– Вы – волонтер по линии «Народного фронта», бываете на новых территориях России, активно помогаете ее гражданам. Что хотели бы передать великому чешскому вратарю?

– К сожалению, сегодня в мире – время пропаганды, она активно промывает мозги. Поэтому посоветовал бы Гашеку уйти от черно-белой картинки и изучить, что называется, вопрос. Раз Гашек постоянно залезает в политику, то просто обязан попытаться разобраться в той тематике, по которой он так агрессивен.

Готов взять его на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Убежден, что после этого его мнение быстро изменится.

– А захочет ли этого Гашек?

– Вопрос... – приводит слова олимпийского чемпиона Russia-Hockey.ru.

Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»