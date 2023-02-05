Игроки Атлантического дивизиона разделят 1 млн долларов призовых за победу на Матче звезд НХЛ

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Игроки Атлантического дивизиона разделят 1 млн долларов призовых за победу на Матче звезд НХЛ

В финале турнира в формате «3 на 3» Атлантический дивизион был сильнее Центрального (7:5), причем выиграл первый из двух периодов со счетом 3:0.

Турнир сборных дивизионов проходил на домашней арене «Флориды». Самым ценным игроком был признан форвард «Пантерс» Мэттью Ткачак

В состав сборной Атлантического дивизиона входили вратари Андрей Василевский («Тампа») и Линус Улльмарк («Бостон», в финале отразил 6 бросков из 6), защитник Расмус Далин («Баффало»), нападающие Мэттью Ткачак и Александр Барков (оба – «Флорида»), Брэди Ткачак («Оттава»), Давид Пастрняк («Бостон»), Дилан Ларкин («Детройт»), Никита Кучеров («Тампа»), Митч Марнер («Торонто»), Ник Сузуки («Монреаль»). 

Фото: сайт «Флориды». 

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