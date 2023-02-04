Игорь Ларионов: «Для многих игроков «Торпедо» попадание в плей-офф за 10 туров до конца – что-то новое. Невольно возникает ощущение, что проигрыш не такая большая проблема»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Динамо Минск КХЛ Александр Дарьин Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче против минского «Динамо» (3:2).

«Мы посвящаем победу Владимиру Астафьеву, игроку, чей стяг сегодня был поднят под своды ледового дворца. Игроку-рекордсмену по количеству проведенных сезонов в «Торпедо».

Всегда непросто играть после таких церемоний. Возможно, именно поэтому начало было не самое активное. Но концовка получилась яркая. Мы понимали, что для минского «Динамо» сейчас каждый матч как седьмой матч плей-офф.

Выиграли сложный матч. Александр Дарьин получил шлем лучшего игрока команды в раздевалке, но сегодня трудно назвать героев. Он начал очень ярко, и это придало ему уверенности на весь матч. Мы рады, что одного хлопца мы вернули в состав. Ждем остальных в ближайшее время.

Для многих наших хоккеистов попадание в плей-офф за десять туров до конца чемпионата – что-то новое. Поэтому невольно возникает ощущение, выходя на матч и зная соперника, что проигрыш не такая большая проблема. С этим связано, что была какая-то психологическая успокоенность команды.

И, конечно, есть усталость, которая накопилась за эти шесть матчей. Но, какими бы уставшими мы не были, надо полностью отдавать себя игре, на которую болельщики пришли поддерживать команду», – сказал главный тренер «Торпедо.

«Торпедо» выиграло 6-й матч подряд

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5 комментариев

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Кеша
Ответ Мерседес-Бендзь
Уж могли бы и подарить два очка Минску, им нужнее.
Я тоже так подумал , но думаю , что у Ларионова другие задачи с молодежью .
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Кеша
Почувствуйте разницу о чем говорит мировая легенда хоккея , выигравший все что можно , члена зала славы НХЛ и ИИХФ, интеллигентно и без пафоса с тем, о чем и как говорит человек с берегов Невы, который никогда не был в большом хоккее , но решил что он великий тренер стоящий в авангарде отечественного хоккея.
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ni
Правильные слова!
….
Ларионов - хоккейный Стратег!
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Su
Ларионов чрезвычайно крут!! лично я счастлив, что все те (нужные и очень правильные, но неприятные для многих) мысли, озвученные им еще при назначении в молодёжку, теперь, с успехами Торпедо в сезоне, получили огромный дополнительный вес. желаю и ему, и его ребятам работать, верить, не останавливаться. sky is the limit. такое чувство, что от их достижений зависит в итоге прогресс всего нашего хоккея.
+2
0
+2
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Мерседес-Бендзь
Уж могли бы и подарить два очка Минску, им нужнее.
+1
0
+1
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