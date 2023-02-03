Кожевников о «Торпедо»: «Реальный экзамен будет в плей-офф и в следующем сезоне, когда к Нижнему у всех будет особое отношение»

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Александр Кожевников высказался о прогрессе «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мне очень нравится «Торпедо». В Нижнем собраны мальчишки, от которых никто ничего не ждал и которые ни для кого не были раздражителями. Им нечего было терять, они психологически расслабились – и побежали, такое в командном спорте бывает.

Для нынешнего «Торпедо» реальный экзамен будет в плей-офф. И в следующем сезоне, когда к Нижнему у всех будет особое отношение. Надеюсь, и этот этап «Торпедо» пройдет», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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