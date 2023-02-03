Гимаев-младший о Ларионове: «Это психолог, авторитет, батя в раздевалке. Игроки «Торпедо» смотрят на него с открытым ртом»

назвал авторитетом для игроков « ».

1 февраля нижегородцы обеспечили себе выход в плей-офф. Команда идет на втором месте в Западной конференции с 80 очками в 58 играх.

«Это результат совокупности факторов. Мы неоднократно отмечали функциональную готовность команды. Сколько раз говорили, что «Торпедо» в принципе должно просесть с таким энергозатратным хоккеем, но нужно отдать должное тренеру по физподготовке Филиппу Арзамазову. Он рассказывал о том, как строит тренировки, у него новый подход – не такой олдскульный, как у других клубов.

Плюс, конечно, это психолог Ларионов. Он является авторитетом. Игроки смотрят на Ларионова с открытым ртом. Когда он общается с ними на равных, общается с ними как друг, наставник. Это батя в раздевалке, и это их тоже мотивирует.

Также отметим тренерский штаб команды. Многие говорили о сильных сторонах того же Козырева. Я думаю, что в клубе сложился пазл, со всех сторон одни позитивные моменты. Нижний Новгород – хоккейный город», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.