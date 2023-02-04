НХЛ проведет матчи в Австралии в сезоне-2023/24. «Бостон» и «Лос-Анджелес» – в списке команд, которые могут поехать (Дэвид Паньотта)

Теги Бостон Сент-Луис Лос-Анджелес НХЛ сборная Австралии Дэвид Паньотта Нэтан Уокер NHL Global Series Хоккей

НХЛ намерена провести матчи в Австралии.

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«НХЛ проведет игры в Австралии в начале сезона-2023/24.

Вопрос логистики все еще прорабатывается, как и команды. «Бостон» и «Лос-Анджелес» по-прежнему находятся в списке команд, которые могут поехать.

Работа продолжается, но ожидайте объявления, как только вопросы по всем пунктам будут решены», – написал Паньотта. 

Во всех 32 клубах НХЛ играет только один австралийский хоккеист – это нападающий «Сент-Луиса» Нэтан Уокер, который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.

Мельбурн – вероятное место проведения предсезонного матча НХЛ в Австралии

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5 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Сент Луис без вопросов должен
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FaithDevotion
С кенгуру на стадике. Самое оно
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rrvin
Чем хуже АК Барс против Купьлуня в ОАЭ?
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Be1983kot18leta@gmail.com
Зачем? Кому они будут продавать билеты пандам или коалам
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artem klishin
ерунда, КХЛ проведет матчи в Северной Корее
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