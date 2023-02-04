НХЛ проведет матчи в Австралии в сезоне-2023/24. «Бостон» и «Лос-Анджелес» – в списке команд, которые могут поехать (Дэвид Паньотта)
НХЛ намерена провести матчи в Австралии.
Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
«НХЛ проведет игры в Австралии в начале сезона-2023/24.
Вопрос логистики все еще прорабатывается, как и команды. «Бостон» и «Лос-Анджелес» по-прежнему находятся в списке команд, которые могут поехать.
Работа продолжается, но ожидайте объявления, как только вопросы по всем пунктам будут решены», – написал Паньотта.
Во всех 32 клубах НХЛ играет только один австралийский хоккеист – это нападающий «Сент-Луиса» Нэтан Уокер, который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.
Мельбурн – вероятное место проведения предсезонного матча НХЛ в Австралии
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