НХЛ проведет матчи в Австралии в сезоне-2023/24. «Бостон» и «Лос-Анджелес» – в списке команд, которые могут поехать (Дэвид Паньотта)

НХЛ намерена провести матчи в Австралии.

Об этом сообщил журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

«НХЛ проведет игры в Австралии в начале сезона-2023/24.

Вопрос логистики все еще прорабатывается, как и команды. « » и « » по-прежнему находятся в списке команд, которые могут поехать.

Работа продолжается, но ожидайте объявления, как только вопросы по всем пунктам будут решены», – написал Паньотта.

Во всех 32 клубах НХЛ играет только один австралийский хоккеист – это нападающий « » , который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.

Мельбурн – вероятное место проведения предсезонного матча НХЛ в Австралии