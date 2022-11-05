Лайне о хет-трике Рантанена в матче НХЛ в Финляндии: «Рад за него как болельщик и человек, как хоккеист – не очень»

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Патрик Лайне высказался о матче «Коламбуса» и «Колорадо», прошедшем в Финляндии. 

Финский форвард «Блю Джекетс» сумел забить в своем родном городе Тампере, но первой звездой матча стал форвард «Эвеланш» Микко Рантанен, сделавший хет-трик

«Эвс» в итоге одержали победу в матче со счетом 6:3. 

«Болельщикам было весело, а вот нам сейчас нет. Я рад за Рантанена как болельщик и человек, а как хоккеист – не очень. 

Кажется, люди наслаждались хоккеем, это положительный момент. Я думаю, что они болели за обе команды. Было весело сыграть здесь, но ощущения сейчас не самые приятные», – сказал Лайне после игры. 

 

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