Беттмэн о матчах НХЛ в Финляндии: «Знаем, что хоккей имеет здесь большое значение. «Нокиа-Арена» – фантастическое сооружение, лучшее в Европе»
Гэри Беттмэн высказался касательно организации матчей НХЛ в Финляндии.
«Колорадо» и «Коламбус» провели 2 игры в Тампере в рамках NHL Global Series.
«Это наш второй замечательный визит в Финляндию. Ребята из Денвера и Коламбуса высоко оценили организацию матчей в стране. Мы знаем, что хоккей имеет здесь большое значение.
«Нокиа-Арена» – фантастическое сооружение. Лучшее в Европе, насколько я слышал, и нет причин сомневаться в этом», – приводит слова комиссионера НХЛ Iltalehti.
Комментарии