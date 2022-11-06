Беттмэн о матчах НХЛ в Финляндии: «Знаем, что хоккей имеет здесь большое значение. «Нокиа-Арена» – фантастическое сооружение, лучшее в Европе»

Теги Коламбус Колорадо Гэри Беттмэн НХЛ NHL Global Series Хоккей

Гэри Беттмэн высказался касательно организации матчей НХЛ в Финляндии.

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«Это наш второй замечательный визит в Финляндию. Ребята из Денвера и Коламбуса высоко оценили организацию матчей в стране. Мы знаем, что хоккей имеет здесь большое значение.

«Нокиа-Арена» – фантастическое сооружение. Лучшее в Европе, насколько я слышал, и нет причин сомневаться в этом», – приводит слова комиссионера НХЛ Iltalehti.

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