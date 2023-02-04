Воронков отправится в «Коламбус» по окончании сезона для «Ак Барса» («СЭ»)

Теги Ак Барс возможные переходы Коламбус НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков отправится в «Коламбус» после того, как «Ак Барс» завершит сезон.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется, что нападающий подпишет контракт новичка с клубом НХЛ.

«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.

Воронков набрал 20 (12+8) очков в 46 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

Действующее соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mi4eL
Ответ Darkhan Darkhan
А Загитова с ним поедет в США или дома останется? Cкоро будет миф развенчен.. ждать осталось недолго...
они расстались
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wolf 100
а поедет ли воронков в нхл ,это вопрос,СЭ верить нельзя,постоянно фейки распускает,особенно шевченко,так что поживем -увидим
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rialto
Точнее в фарм коламбуса он поедет
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Дольский
Ответ Direct free kick
От физрука зелялетдинова бегут
что ты несешь)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wild Hunt
Ответ ottomann
У Воронкова стиль прям под НХЛ, нету топ-6 ,но нап в боттом и на меньшинство отличный мб
Второй Свитов, через сезон-два вернется обратно. Слишком много ему было выписано, но заиграть толком и в КХЛ не смог.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
От физрука зелялетдинова бегут
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzy22
Удачи ему, пусть всё получится. В любом случае вернуться всегда успеет
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ottomann
У Воронкова стиль прям под НХЛ, нету топ-6 ,но нап в боттом и на меньшинство отличный мб
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darkhan Darkhan
А Загитова с ним поедет в США или дома останется? Cкоро будет миф развенчен.. ждать осталось недолго...
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий