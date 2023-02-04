Воронков отправится в «Коламбус» по окончании сезона для «Ак Барса» («СЭ»)

отправится в « » после того, как «Ак Барс» завершит сезон.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется, что нападающий подпишет контракт новичка с клубом НХЛ.

«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.

Воронков набрал 20 (12+8) очков в 46 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

Действующее соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.