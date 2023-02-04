Воронков отправится в «Коламбус» по окончании сезона для «Ак Барса» («СЭ»)
Дмитрий Воронков отправится в «Коламбус» после того, как «Ак Барс» завершит сезон.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется, что нападающий подпишет контракт новичка с клубом НХЛ.
«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.
Воронков набрал 20 (12+8) очков в 46 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.
Действующее соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.
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