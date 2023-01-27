Билялетдинов о звене Радулов – Сафонов – Воронков: «Саше, может, не так просто играть с ними, еще есть вопросы к этим ребятам. Они молодые, многих вещей не знают» 

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов Александр Радулов КХЛ Тимур Билялов Амир Мифтахов Дмитрий Воронков Илья Сафонов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ).

– Команды сегодня показали хороший хоккей, с хорошим движением. Создали достаточно много интересных моментов, все работали на результат, в последних матчах все так играют. Наша команда сыграла достойно и в атаке, и в обороне, ребята – молодцы.  

– Тимур Билялов играет шестой матч подряд, не тяжело ли ему физически? Планируете ли использовать Амира Мифтахова?

– Думаю, нелегко, и не только ему. Столько матчей и такая плотность, всем непросто, но они должны играть, и ребята делают это достойно. А Мифтахов тоже будет играть, конечно.

– С вашего назначения команда сыграла 13 [матчей], в 12 набрав очки. Вы нашли баланс между атакой и обороной?

– Ребята стараются выполнять игровое задание, поправить игру в атаке и обороне, мы все работаем над этим. Но всегда есть вопросы, которые сразу не решаются. Процесс идет, слава богу, пока нормально.

– С 2019 года «Ак Барс» не может забросить «Металлургу» в большинстве – уже 43 попытки. Чего сегодня не хватило?

– Во-первых, «Магнитка» неплохо ведет оборону и в меньшинстве, и в равных составах. Во-вторых, наверное, и нам чего-то не хватает, чтобы забить, как раз над этим и работаем.

– Вячеслав Войнов пропускал два матча. Видимо, как раз накопил, что сегодня набрал 2 очка?

– Отдохнул, но он же не просто отдыхал, у него была микротравма. Вчера он сказал нам, что чувствует себя лучше и готов играть, поэтому мы включили его в состав. 

– Как пришла идея объединить в одно звено Александра Радулова, Илью Сафонова и Дмитрия Воронкова?

– Такие идеи всегда приходят неожиданно. Так сложилось, что мы решили их соединить, конечно, есть еще вопросы.

Саше Радулову, может, не так просто играть с ними, потому что еще есть вопросы к этим ребятам. Они молодые, многих вещей пока не знают, но они стараются, Саша им помогает. Будем надеяться, что они станут играть еще лучше.

– Вопросы тактические?

– Есть и технические вопросы, все в целом.

– Есть ли шанс, что Данис Зарипов сыграет в конце регулярки?

– Это будет зависеть от его здоровья, – сказал главный тренер «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей

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8 комментариев

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srs
Ответ Azevedo51
К парням вопросов нет, к Радулову так тем более, но кто нибудь может найти яйца Шипы и Каги? Это че за безволие? Мало того, что по шайбе попасть не могут в пустой угол, так ещё и не бьются, когда вся команда под шайбу ложится. Панюков вон при Билле как отдаётся игре, бьется, пластается, каждую смену как последнюю, а эти двое… и ведь все равно их никто не уберёт и они продолжат так же отбывать номер
Пора ЗЗМ выпускать
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-1
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Волк16
я на Радулова гнал по началу, но вижу что человек отдаётся команде, Саня спасибо!!! конечно ошибок много, но на + вышел) ну Шипу надо выгонять...не знаю как? но лучше на эти деньги своих взять и наигрывать! это тело в Казани лишнее
+5
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+5
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marshal .masha
Ответ Azevedo51
К парням вопросов нет, к Радулову так тем более, но кто нибудь может найти яйца Шипы и Каги? Это че за безволие? Мало того, что по шайбе попасть не могут в пустой угол, так ещё и не бьются, когда вся команда под шайбу ложится. Панюков вон при Билле как отдаётся игре, бьется, пластается, каждую смену как последнюю, а эти двое… и ведь все равно их никто не уберёт и они продолжат так же отбывать номер
Сафонов, Воронков, Радулов, Семёнов самые полезные , а по самоотдачи там вообще никогда вопросов нет, они с душой играют
+3
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+2
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marshal .masha
Ответ Azevedo51
К парням вопросов нет, к Радулову так тем более, но кто нибудь может найти яйца Шипы и Каги? Это че за безволие? Мало того, что по шайбе попасть не могут в пустой угол, так ещё и не бьются, когда вся команда под шайбу ложится. Панюков вон при Билле как отдаётся игре, бьется, пластается, каждую смену как последнюю, а эти двое… и ведь все равно их никто не уберёт и они продолжат так же отбывать номер
Вы правильно написали, Панюков будет из кожи лезть, чтобы попадать в состав, а Шипачёв с Кагарлицким считают себя незаменимыми. Какими бы они не были бесполезными они ни то что место не теряют, они и игровое время имеют одно из самых больших, бессменно выходят в большинстве и в равных имеют самое большое время.
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Azevedo51
Ответ FaithDevotion
Ещё бы Семёнова отметил. При Билле вообще выгрызает всё, что можно
Так он и при Знарке играл полезно. Уже 30+ очков набрал, играет во 2-3 тройке, в силовой хорош, в борьбе, в отборках лучший, на точке лучший. Отличный трансфер. Ждём возвращения Галиева в пару к нему. Жаль только, что в плей-офф будем тремя тройками играть
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+2
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FaithDevotion
Ответ Azevedo51
К парням вопросов нет, к Радулову так тем более, но кто нибудь может найти яйца Шипы и Каги? Это че за безволие? Мало того, что по шайбе попасть не могут в пустой угол, так ещё и не бьются, когда вся команда под шайбу ложится. Панюков вон при Билле как отдаётся игре, бьется, пластается, каждую смену как последнюю, а эти двое… и ведь все равно их никто не уберёт и они продолжат так же отбывать номер
Ещё бы Семёнова отметил. При Билле вообще выгрызает всё, что можно
+3
-2
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Tina
Как и всегда сказал всё по делу, коротко и ясно.
+2
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Azevedo51
К парням вопросов нет, к Радулову так тем более, но кто нибудь может найти яйца Шипы и Каги? Это че за безволие? Мало того, что по шайбе попасть не могут в пустой угол, так ещё и не бьются, когда вся команда под шайбу ложится. Панюков вон при Билле как отдаётся игре, бьется, пластается, каждую смену как последнюю, а эти двое… и ведь все равно их никто не уберёт и они продолжат так же отбывать номер
+9
-1
+8
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