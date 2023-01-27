Билялетдинов о звене Радулов – Сафонов – Воронков: «Саше, может, не так просто играть с ними, еще есть вопросы к этим ребятам. Они молодые, многих вещей не знают» 

прокомментировал победу в матче с « » (3:2 ОТ).

– Команды сегодня показали хороший хоккей, с хорошим движением. Создали достаточно много интересных моментов, все работали на результат, в последних матчах все так играют. Наша команда сыграла достойно и в атаке, и в обороне, ребята – молодцы.

– играет шестой матч подряд, не тяжело ли ему физически? Планируете ли использовать ?

– Думаю, нелегко, и не только ему. Столько матчей и такая плотность, всем непросто, но они должны играть, и ребята делают это достойно. А Мифтахов тоже будет играть, конечно.

– С вашего назначения команда сыграла 13 [матчей], в 12 набрав очки. Вы нашли баланс между атакой и обороной?

– Ребята стараются выполнять игровое задание, поправить игру в атаке и обороне, мы все работаем над этим. Но всегда есть вопросы, которые сразу не решаются. Процесс идет, слава богу, пока нормально.

– С 2019 года «Ак Барс» не может забросить «Металлургу» в большинстве – уже 43 попытки. Чего сегодня не хватило?

– Во-первых, «Магнитка» неплохо ведет оборону и в меньшинстве, и в равных составах. Во-вторых, наверное, и нам чего-то не хватает, чтобы забить, как раз над этим и работаем.

– Вячеслав Войнов пропускал два матча. Видимо, как раз накопил, что сегодня набрал 2 очка?

– Отдохнул, но он же не просто отдыхал, у него была микротравма. Вчера он сказал нам, что чувствует себя лучше и готов играть, поэтому мы включили его в состав.

– Как пришла идея объединить в одно звено , Илью Сафонова и Дмитрия Воронкова?

– Такие идеи всегда приходят неожиданно. Так сложилось, что мы решили их соединить, конечно, есть еще вопросы.

Саше Радулову, может, не так просто играть с ними, потому что еще есть вопросы к этим ребятам. Они молодые, многих вещей пока не знают, но они стараются, Саша им помогает. Будем надеяться, что они станут играть еще лучше.

– Вопросы тактические?

– Есть и технические вопросы, все в целом.

– Есть ли шанс, что Данис Зарипов сыграет в конце регулярки?

– Это будет зависеть от его здоровья, – сказал главный тренер «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей