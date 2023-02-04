Кравец о 3-м периоде матча с «Амуром»: «С первых смен появилась какая-то паника. Соперник воспользовался нашими ошибками»

высказался после матча против « » (2:3).

«Авангард» потерпел поражение, хотя выигрывал со счетом 2:0 после двух периодов.

«Обидное поражение, по первым двум периодам – хорошо играли, выполняли работу. За счет хорошей работы и катания забили два гола. Но, к сожалению, в третьем периоде с первых смен появилась какая-то паника. «Амур» сравнял счет.

Шайба была у нас. Могли просто ее вывести из зоны. Но мы отдали сопернику, и соперник воспользовался этими ошибками. Будем работать над ошибками. Впереди у нас много домашних игр», – сказал главный тренер « ».

У «Авангарда» 6 поражений в последних 8 матчах, в том числе 3 – в 4 играх на Дальнем Востоке