Кравец о 3-м периоде матча с «Амуром»: «С первых смен появилась какая-то паника. Соперник воспользовался нашими ошибками»

Теги Авангард Амур КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец высказался после матча против «Амура» (2:3).

«Авангард» потерпел поражение, хотя выигрывал со счетом 2:0 после двух периодов.

«Обидное поражение, по первым двум периодам – хорошо играли, выполняли работу. За счет хорошей работы и катания забили два гола. Но, к сожалению, в третьем периоде с первых смен появилась какая-то паника. «Амур» сравнял счет.

Шайба была у нас. Могли просто ее вывести из зоны. Но мы отдали сопернику, и соперник воспользовался этими ошибками. Будем работать над ошибками. Впереди у нас много домашних игр», – сказал главный тренер «Авангарда».

У «Авангарда» 6 поражений в последних 8 матчах, в том числе 3 – в 4 играх на Дальнем Востоке

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7 комментариев

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арегон
Ответ Den Sh
Обидное поражение? Нет не обидное, это позорное поражение! Амур без Кравеца стал только сильнее, но а Авангард с этим тренером стал слабее Амура
Осенью по другому все писали когда побеждали)
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Андрей Бычков
Позор позор
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Омич57
Так бездарно проигрывать может только команда у которой некачественный тренер. Амур ничего не показал, да собственно и некому там особо что-то показывать. Но Авангард все равно проиграл. Проиграл сам себе.
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-1
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Александр Маслов
А тренер на что,?он и должен панику присечь, наверно и тренер и команда провалила этот выезд,игра невзрачная ,нет мысли,все хаотично,ещё эти бревна Белов,Пайгин,тот же Киселевич,короче максимум 1 раунд плей оф,и ........
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-1
-1
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Раменки за Динамо
Берегите Кравеца, он всем фанаткам нравецца.
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-1
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Юрий Бобрович
Что? И под Кравецом кресло зашаталось.
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0
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Den Sh
Обидное поражение? Нет не обидное, это позорное поражение! Амур без Кравеца стал только сильнее, но а Авангард с этим тренером стал слабее Амура
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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