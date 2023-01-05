Валентин Зыков: «СКА всегда стремится к совершенству»
Валентин Зыков прокомментировал победу над «Трактором» (9:3).
– Вчера получилось обыграть «Трактор» с феноменальным счетом. Ожидали увидеть такие цифры на табло? С каким настроем выходили на игру?
– Огромных ожиданий от такой результативной игры не было. Просто выходили с настроем побеждать и играть свою игру.
– Можем ли говорить, что команда разозлилась после последних двух проигрышней в декабрьской выездной серии, поэтому выдала такой результат?
– Я бы сказал, что наша команда всегда стремится к совершенству. Мы всегда стараемся становиться лучше. Рано или поздно наше стремление выливается в такой результат, – сказал форвард СКА.
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