Валентин Зыков: «СКА всегда стремится к совершенству»

прокомментировал победу над « » (9:3).

– Вчера получилось обыграть «Трактор» с феноменальным счетом. Ожидали увидеть такие цифры на табло? С каким настроем выходили на игру?

– Огромных ожиданий от такой результативной игры не было. Просто выходили с настроем побеждать и играть свою игру.

– Можем ли говорить, что команда разозлилась после последних двух проигрышней в декабрьской выездной серии, поэтому выдала такой результат?

– Я бы сказал, что наша команда всегда стремится к совершенству. Мы всегда стараемся становиться лучше. Рано или поздно наше стремление выливается в такой результат, – сказал форвард .