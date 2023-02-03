Билялетдинов после 4:7 от СКА: «Ак Барс» никогда столько не пропускал – я недоволен. Ничего не предвещало. Не справились с задачей в обороне»

объяснил причины поражения от со счетом 4:7.

– Какой может быть комментарий? Веселая игра получилась. Я понимаю, что зрители получили удовольствие, но не мы.

Ничего не предвещало такого. К сожалению, мы допускали ненужные ошибки, после чего нам забивали.

Есть вопросы, которые нужно поправлять. Мы будем работать, исправлять их и улучшать игру.

– В первые два периода борьба была равной, а в третьем моментов у вас было меньше. Вы играли слабее?

– Связано это с ошибками, а почему они произошли, нам надо разобраться, сделать выводы.

К сожалению, я тоже недоволен, что такое количество шайб было, мы столько никогда не пропускали. Но, видимо, где-то эмоции захлестнули, за счет этого потеряли концентрацию.

– У вас не было мысли заменить по ходу игры, чтобы повлиять на команду?

– Мы об этом говорили, но решили, что не было смысла это делать. Дали возможность доработать до конца.

– забил четыре гола, вы с ним работали. Стало ли это для вас сюрпризом?

– Нет, он хороший игрок. Ничего удивительного в этом нет.

– Уже в третьем периоде было 3:3. Насколько это для вас необычно? Все ждали оборонительной игры от вас, а вы побежали вперед.

– Мне кажется, в последнее время мы играем достаточно активно в атаке, и в обороне тоже выполняем, что необходимо.

Это же игра, нужно уметь и атаковать, и защищаться. Сегодня в атаке мы сделали что смогли, а в обороне не справились с задачей.

– Хотели ли вы удивить соперника активным началом?

– Никого удивлять не нужно, мы понимали, что это хороший соперник, я и ребятам про это говорил. Тем интереснее играть – чем сильнее, тем лучше.

Конечно, такие матчи нужно проводить с большой отдачей, эмоциональная должна быть игра, это всем понятно. Но выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок. Все очень просто.

– Считаете ли вы, что наш хоккей должен идти в сторону таких игр, как были сегодня?

– Мне кажется, сейчас все игры как раз такие веселые. Нет, не все? Ну, не по счету, а по отдаче, по игре команд.

Не так? Значит, я ошибаюсь. Во всяком случае, мне кажется, что мы в последнее время на правильном пути, играем достаточно активно.

– Снова много мнений по поводу вратарской бригады «Ак Барса». Насколько эти ребята готовы к большим задачам?

– Мы очень спокойно к этому относимся, у нас два достаточно надежных вратаря.

Сегодняшний матч – исключение, такое бывает. Это не проблема Тимура, а всей команды, поэтому мы в своих вратарей верим, – сказал главный тренер « ».