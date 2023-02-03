«Ак Барс» пропустил 7 голов от СКА. Столько же команда Билялетдинова пропустила за 7 матчей до этого
СКА смог забить семь голов в ворота «Ак Барса».
Команда под руководством Романа Ротенберга победила казанцев со счетом 7:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове пропустил семь голов за семь прошлых игр в общей сложности.
Один гол был пропущен в матче с «Барысом» (2:1), ни одного с «Трактором» (6:0), два – с «Металлургом» (3:2 ОТ), два – с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ), один – с «Трактором» (4:1), ни одного – с «Авангардом» (2:0), один – с «Салаватом Юлаевым» (2:1).
Несмотря на поражение от СКА, «Ак Барс» сохранил за собой первое место в таблице Восточной конференции. На счету команды 75 баллов в 59 играх.
Идём дальше....