«Ак Барс» пропустил 7 голов от СКА. Столько же команда Билялетдинова пропустила за 7 матчей до этого

Теги Ак Барс СКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

СКА смог забить семь голов в ворота «Ак Барса».

Команда под руководством Романа Ротенберга победила казанцев со счетом 7:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове пропустил семь голов за семь прошлых игр в общей сложности.

Один гол был пропущен в матче с «Барысом» (2:1), ни одного с «Трактором» (6:0), два – с «Металлургом» (3:2 ОТ), два – с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ), один – с «Трактором» (4:1), ни одного – с «Авангардом» (2:0), один – с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Несмотря на поражение от СКА, «Ак Барс» сохранил за собой первое место в таблице Восточной конференции. На счету команды 75 баллов в 59 играх.

8 комментариев

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Ильнур Хасанов
Ну теперь барсы смогут купить ещё одного игрока на деньги что дал Рома, что бы сегодня выйграть
0
-2
-2
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Tina
Ответ marshal .masha
В третьем банально не хватило сил, уже почти месяц через день играют. А Билялова после трёх нужно было менять, не его сегодня день
Да я говорю график игр дурацкий, были в минусе, сейчас гонят...
+1
0
+1
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marshal .masha
Ответ Tina
Это конечно перебор, может стоило Биляша поменять? Не пошла у него игра.... Конечно вся команда отличились, особенно в 3м периоде - встали..... Идём дальше....
В третьем банально не хватило сил, уже почти месяц через день играют. А Билялова после трёх нужно было менять, не его сегодня день
+3
0
+3
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Данила
Профессор отдыхает 😀
+1
0
+1
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Azat Giniyatov
Нужное поражение для ак барса ,уверен Билл сделает выводы ,и если встретимся в плове ,команда Йозе Марино проиграет в 5-6 матчах
+3
-2
+1
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Кеша
Да уж . Жаль игру отпустили . Три гола на добивании. Никто не помог вратарю . Два гола из под Журавлева . Билялова винить не стоит . Когда 4:5 горели вся команда поплыла.
+4
0
+4
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Tina
Это конечно перебор, может стоило Биляша поменять? Не пошла у него игра.... Конечно вся команда отличились, особенно в 3м периоде - встали.....
Идём дальше....
+3
0
+3
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Рустам Чикаев
Ничего страшного! Обратка пойдёт!
+6
-2
+4
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