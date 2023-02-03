Никишин побил рекорд КХЛ для российских защитников по очкам за одну регулярку. У него 10+39 в 57 играх

установил рекорд результативности среди российских защитников.

Защитник СКА забил гол и отдал две передачи в матче с «Ак Барсом».

Теперь на его счету 49 (10+39) очков в 57 играх нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это новый рекорд результативности среди российских защитников за один регулярный чемпионат КХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало - 48 (18+30) очков в 60 матчах сезона-2014/15.