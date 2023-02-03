Никишин побил рекорд КХЛ для российских защитников по очкам за одну регулярку. У него 10+39 в 57 играх

Теги СКА Кирилл Кольцов КХЛ рекорды Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин установил рекорд результативности среди российских защитников.

Защитник СКА забил гол и отдал две передачи в матче с «Ак Барсом».

Теперь на его счету 49 (10+39) очков в 57 играх нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это новый рекорд результативности среди российских защитников за один регулярный чемпионат КХЛ.

Предыдущее достижение принадлежало Кириллу Кольцову - 48 (18+30) очков в 60 матчах сезона-2014/15.

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9 комментариев

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`bel-31
Ответ ni
В 21 год … Ждём его в НХЛ.
Рвать Макаров и Карлссонов?Я-за.
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J-12
Ответ ni
В 21 год … Ждём его в НХЛ.
в 25 туда поедет, контракт долгий подписал
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fil_spb
Отличный сезон. Большой прогресс. Явно планку в 50 очков пробьет. Будет здорово если и за звание лучшего бомбардира лиги поборется. Там отставание то сейчас в пару очков от 1 места.
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ni
В 21 год … Ждём его в НХЛ.
+2
0
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Mmr19
Ответ Михаил Барвинский
Почитай внимательнее
Похоже исправили
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Михаил Барвинский
Ответ chubrja
Почему бы не написать, сколько игр сыграл Кольцов? Слишком сложно?
Почитай внимательнее
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Андрей Герасимов
Кольцов и в подмётки не годится Никишину,надеюсь у парня в НХЛ всё сложится.
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Bartez1986
Пора в НХЛ. Игрок-то крутой. Но выбор непростой - поработать с великим Йозе или с дилетантами НХЛвскоми, укравшими у нас все
+7
-1
+6
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chubrja
Почему бы не написать, сколько игр сыграл Кольцов? Слишком сложно?
+1
-2
-1
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