определила лучших игроков января.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 7 побед в 10 матчах месяца, еще в одной игре его команда добилась успеха в серии бросков. Билялов отразил 96,37% бросков при коэффициенте надежности 0,98. В матчах с «Витязем» (2:0) и «Авангардом» (2:0) он сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Александр Никишин ( ), набравший 12 (0+12) очков в 11 матчах месяца. На его счету также 21 силовой прием, 12 заблокированных бросков и 4 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Алексей Кручинин (« »). Он набрал 13 (5+8) очков в 11 матчах. Кручинин сделал 2 дубля, его шайбы в матчах с «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Сочи» (5:2) стали победными. На его счету также 2 силовых приема, 6 заблокированных бросков и 7 отборов шайбы.