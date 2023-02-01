Кручинин, Никишин и Билялов – лучшие игроки января в КХЛ

Теги Ак Барс СКА Торпедо рейтинги КХЛ Алексей Кручинин Тимур Билялов Александр Никишин Хоккей

КХЛ определила лучших игроков января.

Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший 7 побед в 10 матчах месяца, еще в одной игре его команда добилась успеха в серии бросков. Билялов отразил 96,37% бросков при коэффициенте надежности 0,98. В матчах с «Витязем» (2:0) и «Авангардом» (2:0) он сыграл на ноль. 

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 12 (0+12) очков в 11 матчах месяца. На его счету также 21 силовой прием, 12 заблокированных бросков и 4 отбора шайбы. 

Лучшим нападающим признан Алексей Кручинин («Торпедо»). Он набрал 13 (5+8) очков в 11 матчах. Кручинин сделал 2 дубля, его шайбы в матчах с «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Сочи» (5:2) стали победными. На его счету также 2 силовых приема, 6 заблокированных бросков и 7 отборов шайбы. 

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1 комментарий

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Tina
Тимур это заслужил, рада за него.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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