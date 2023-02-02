Никишин о том, что КХЛ признала его лучшим защитником января: «Очень удивлен. Я ни разу не забил, требую от себя большего»

подвел итоги матча с « » (1:2).

– Боевая игра, примерно как в плей-офф. Да, мы проиграли, но ничего страшного. Играли отлично. Конечно, мы не хотим проигрывать, но отрабатывать некоторые моменты тоже надо было. Всем игрокам понравилось, что мы отлично играли по заданию. Понятное дело, что результат – это когда ты выигрываешь, но, может быть, чего-то не хватило для победы.

– Чего именно? Помимо голов.

– Надо было налезать на ворота, зарабатывать больше удалений. Понятно, что мы и не реализовали достаточно моментов, но чем больше «Локомотив» играл бы в меньшинстве, тем больше бы они уставали. Может быть, это тоже сказалось. Но команда отлично играет в обороне.

– Какое впечатление у тебя сложилось от игры «Локомотива» по итогам двух последних матчей?

– Они умеют играть по счету, могут играть и от обороны. При счете 0:0, или с преимуществом в одну шайбу, они могут играть от обороны, ждать ошибку и просто выбегать в контратаки.

– Не давит ли на игроков такая серия из трех поражений в преддверии плей-офф?

– Нет, все хорошо. Мы же уже много игр выиграли в этом сезоне. Не первую игру играли, все понимают, к чему идем.

– По итогам января признала тебя лучшим защитником лиги. Удивлен?

– Очень удивлен, потому что я требую от себя большего. Ни разу не забил в январе. Партнеры создают для меня много моментов, и я считаю, что я должен их реализовывать. Во многих моментах бросаю шайбу, и во многих не забиваю ее. 12 передач – это, может быть, хорошо, но надо еще и забивать. Тогда картинка была бы более симпатичная.

– На матч с «Локомотивом» трибуны Ледового дворца были заполнены более, чем на 85%. Ожидаешь ли ты того же от «СКА-Арены», когда команда переедет туда?

– Я надеюсь, что своей игрой и результатом мы будем привлекать болельщиков. Нам всегда приятно их видеть, особенно когда их полные трибуны. Это приятно, когда все тебя поддерживают. Когда собирается вся арена – это дорогого стоит! Если на «СКА-Арене», которая в разы больше, соберется народ, как футбольный стадион, то я даже представить не могу, какие это будут ощущения, – сказал защитник СКА.