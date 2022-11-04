Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон толкнул Сорокина после 2-го периода матча с «Айлендерс»

Вратарь «Сент-Луиса» толкнул Илью Сорокина в ходе матча с .

Эпизод произошел после второго периода, когда команды направлялись в раздевалку.

Игра регулярного чемпионата завершилась победой клуба из Нью-Йорка – 5:2. «Айлендерс» победили в 5-й раз подряд, у – 6-е подряд поражение.

Сорокин одержал 4-ю победу подряд, отразив 32 броска из 34.

Биннингтон, в свою очередь, потерпел 4-е поражение подряд. В 7 матчах сезона у него 87,9% сэйвов при коэффициенте надежности 3,40.

«Сент-Луис» заменил Биннингтона после 5 шайб от «Лос-Анджелеса». Он что-то высказал скамейке «Кингс», уходя со льда