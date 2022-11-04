Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон толкнул Сорокина после 2-го периода матча с «Айлендерс»

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Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон толкнул Илью Сорокина в ходе матча с «Айлендерс»

Эпизод произошел после второго периода, когда команды направлялись в раздевалку. 

Игра регулярного чемпионата НХЛ завершилась победой клуба из Нью-Йорка – 5:2. «Айлендерс» победили в 5-й раз подряд, у «Сент-Луиса» – 6-е подряд поражение. 

Сорокин одержал 4-ю победу подряд, отразив 32 броска из 34. 

Биннингтон, в свою очередь, потерпел 4-е поражение подряд. В 7 матчах сезона у него 87,9% сэйвов при коэффициенте надежности 3,40. 

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