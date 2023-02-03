Шестеркин о Матче звезд НХЛ: «Если бы 10 лет назад сказал Сорокину, что мы оба там будем, он бы ответил: «Да ладно, шутишь»

Теги Рейнджерс Айлендерс Матч звезд НХЛ НХЛ Илья Сорокин Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин высказался о совместном участии в Матче звезд НХЛ с Ильей Сорокиным. 

Вратари «Рейнджерс» и «Айлендерс» будут представлять сборную Столичного дивизиона. 

«Это удивительно, конечно. Мы познакомились лет 10 или 11 назад. Если бы я тогда сказал ему, что через 10 лет мы оба будем на Матче звезд НХЛ, он сказал бы: «Да ладно, шутишь». Он отличный парень. 

Мы стараемся помогать друг другу не только в плане хоккея, но и в жизни. Если что, можем позвонить друг другу», – сказал Шестеркин. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galiuildar@yandex.ru
Вот она, русская душа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий