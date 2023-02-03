Шестеркин о Матче звезд НХЛ: «Если бы 10 лет назад сказал Сорокину, что мы оба там будем, он бы ответил: «Да ладно, шутишь»

высказался о совместном участии в Матче звезд НХЛ с Ильей Сорокиным.

Вратари « » и « » будут представлять сборную Столичного дивизиона.

«Это удивительно, конечно. Мы познакомились лет 10 или 11 назад. Если бы я тогда сказал ему, что через 10 лет мы оба будем на звезд , он сказал бы: «Да ладно, шутишь». Он отличный парень.

Мы стараемся помогать друг другу не только в плане хоккея, но и в жизни. Если что, можем позвонить друг другу», – сказал Шестеркин.