Шестеркин о Матче звезд НХЛ: «Если бы 10 лет назад сказал Сорокину, что мы оба там будем, он бы ответил: «Да ладно, шутишь»
Игорь Шестеркин высказался о совместном участии в Матче звезд НХЛ с Ильей Сорокиным.
Вратари «Рейнджерс» и «Айлендерс» будут представлять сборную Столичного дивизиона.
«Это удивительно, конечно. Мы познакомились лет 10 или 11 назад. Если бы я тогда сказал ему, что через 10 лет мы оба будем на Матче звезд НХЛ, он сказал бы: «Да ладно, шутишь». Он отличный парень.
Мы стараемся помогать друг другу не только в плане хоккея, но и в жизни. Если что, можем позвонить друг другу», – сказал Шестеркин.
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