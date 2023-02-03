Любушкин о Матче звезд НХЛ: «Понимаю тех ребят, кто не хотел бы ехать. Они очень устают, лучше сделать перерыв»
Илья Любушкин сказал, что понимает тех игроков НХЛ, кто хотел бы не ехать на Матч звезд.
«Понимаю тех ребят, которые, возможно, не хотели бы туда ехать. Они очень устают, кому-то лучше сделать перерыв.
Вряд ли кто-то отказывается по тому, что не хочет ехать туда просто так», – сказал защитник «Баффало».
Матч звезд НХЛ в этом году принимает «Флорида», он пройдет 4 февраля. На мероприятие приглашены сразу 9 россиян.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получал дисквалификацию от лиги на 1 матч за пропуск Матча звезд в 2019 и 2020 годах.
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