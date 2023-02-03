Любушкин о Матче звезд НХЛ: «Понимаю тех ребят, кто не хотел бы ехать. Они очень устают, лучше сделать перерыв»

сказал, что понимает тех игроков , кто хотел бы не ехать на Матч звезд.

«Понимаю тех ребят, которые, возможно, не хотели бы туда ехать. Они очень устают, кому-то лучше сделать перерыв.

Вряд ли кто-то отказывается по тому, что не хочет ехать туда просто так», – сказал защитник « ».

звезд НХЛ в этом году принимает «Флорида», он пройдет 4 февраля. На мероприятие приглашены сразу 9 россиян.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получал дисквалификацию от лиги на 1 матч за пропуск Матча звезд в 2019 и 2020 годах.