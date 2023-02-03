Луонго будет защищать ворота в конкурсе на самый красивый буллит на Матче звезд НХЛ: «Не знаю, почему я согласился»

будет защищать ворота на конкурсе на самый эффектный буллит на звезд .

43-летний канадец завершил карьеру в 2019 году. Он выступал в НХЛ за «Флориду» и «Ванкувер». Матч звезд в этом году принимают «Пантерс».

«Меня спросили, интересно ли мне поучаствовать. Не знаю, почему я согласился. На неделе впервые за долгое время вышел на лед, и мои ноги до сих пор это чувствуют.

Но было весело снова надеть экипировку. После четырех лет паузы я чувствую себя куда лучше, чем ожидал. Так что жду пятницы с нетерпением», – сказал Луонго, в прошлом году ставший членом Зала хоккейной славы.

Матч звезд в формате турнира «3 на 3» с участием сборных дивизионов состоится 4 февраля, конкурсы – 3 февраля.