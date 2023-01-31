Энтвистл о танкинге за Бедардом: «Никто в «Чикаго» не хочет проигрывать. Чем выше место займем, тем лучше»

Теги Чикаго НХЛ драфт НХЛ Маккензи Энтвистл Коннор Бедард Хоккей

Маккензи Энтвистл отверг мнение о том, что «Чикаго» будет намеренно проигрывать ради Коннора Бедарда.

Канадский нападающий считается одним из главным фаворитом драфта НХЛ-2023.

«Задача – выиграть Кубок Стэнли. Под каким номером клуб будет выбирать на драфте и все эти вещи – это то, что мы не можем контролировать.

Но каждый парень в этой команде не хочет проигрывать. Если у тебя есть первый выбор на драфте, значит, сезон прошел плохо.

Поэтому каждый в нашей раздевалке хочет выигрывать. Чем выше место мы займем, тем лучше», – сказал нападающий «Чикаго».

«Блэкхокс» занимают восьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 34 очка в 48 матчах.

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1 комментарий

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dobrov21
Задача- выиграть Кубок Стенли)) с Анахаймом могут зарубиться в финале.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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