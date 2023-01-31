Энтвистл о танкинге за Бедардом: «Никто в «Чикаго» не хочет проигрывать. Чем выше место займем, тем лучше»

отверг мнение о том, что «Чикаго» будет намеренно проигрывать ради .

Канадский нападающий считается одним из главным фаворитом драфта НХЛ-2023.

«Задача – выиграть Кубок Стэнли. Под каким номером клуб будет выбирать на драфте и все эти вещи – это то, что мы не можем контролировать.

Но каждый парень в этой команде не хочет проигрывать. Если у тебя есть первый выбор на драфте, значит, сезон прошел плохо.

Поэтому каждый в нашей раздевалке хочет выигрывать. Чем выше место мы займем, тем лучше», – сказал нападающий « ».

«Блэкхокс» занимают восьмое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 34 очка в 48 матчах.