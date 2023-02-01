Судья, который нанес травму юному хоккеисту, отстранен до конца сезона. Игрок ударился головой об лед после подножки от арбитра

Федерация хоккея Москвы отстранила судью, который нанес травму молодому игроку.

«30 января в офисе ФХМ прошло внеочередное заседание СДК, посвященное инциденту, произошедшему во время матча «Армада» и «Северная звезда» 2006 года рождения.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел и оценил действия арбитров.

По итогам заседания принято решение временно отстранить главного судью матча «Армада» – «Северная звезда» 2006 года рождения Александра Черенкова от обслуживания матчей детско-юношеских соревнований ФХМ до конца сезона-2022/23», – говорится в заявлении Федерации хоккея Москвы.

Напомним, матч «Армада» – «Северная Звезда» на открытом чемпионате Москвы среди команд 2006 года рождения был приостановлен из-за драки в середине третьего периода.

Судьи попытались разнять игроков. Один из арбитров вывел хоккеиста из группы дерущихся и поставил ему подножку. В результате подросток, на голове которого не было шлема, упал и ударился об лед.